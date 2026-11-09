Szef francuskiego MSZ Jean-Noël Barrot oświadczył w Paryżu, że za cyberatakami na systemy chłodnicze w setkach francuskich supermarketów stali irańscy wojskowi. W odpowiedzi francuski rząd wezwie ambasadora Iranu, informuje UPI.

Atak na urządzenia chłodnicze

W październiku co najmniej 350 sklepów we Francji zgłosiło włamania do systemów zarządzania urządzeniami chłodniczymi i zamrażarkami. W wyniku ingerencji temperatura w urządzeniach wzrastała, przez co zepsuły się mrożone i chłodzone produkty o wartości milionów euro.

Barrot nazwał incydent atakiem o bezprecedensowej skali i agresywności, który, jak powiedział, stanowi poważne zagrożenie dla interesów kraju i bezpieczeństwa Francuzów. Oświadczenie złożył po udziale w spotkaniu ministrów państw G7.

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Które sieci ucierpiały

Atak dotknął sklepy sieci Coopérative U, Intermarché, jej marki Netto, Carrefour, Monoprix oraz E. Leclerc. Chodziło o starsze wersje oprogramowania duńskiej firmy Danfoss, które umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami chłodniczymi i zamrażarkami.

Podczas ataku urządzenia ustawiono na podgrzewanie do 120 stopni Fahrenheita i utrzymywanie tej temperatury. Wcześniej w listopadzie inny cyberatak był również wymierzony w systemy chłodnicze supermarketów w Belgii, Luksemburgu, Szwecji i Irlandii.

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