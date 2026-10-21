W Grecji minister spraw zagranicznych Jorgos Gerapetritis oświadczył, że memorandum morskie między Turcją a Libią pozostaje nieważne i nie zostanie wdrożone, mimo jego ratyfikacji przez Izbę Reprezentantów Libii. Informuje o tym Cyprus Mail.

Stanowisko Aten

W wywiadzie dla radia Mega Gerapetritis powiedział, że ratyfikacja nie nadała porozumieniu znaczenia prawnego ani politycznego. Według niego Turcja i Libia zawarły porozumienie poza ustanowionymi ramami prawnymi i muszą ponieść tego konsekwencje.

Minister podkreślił, że memorandum nie zostanie wdrożone w żadnych okolicznościach. Wspomniał również o wcześniejszych oświadczeniach przewodniczącego Rady Europejskiej Antónia Costy oraz przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w tej sprawie.

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Reakcja Unii Europejskiej

Po ratyfikacji dokumentu przez Izbę Reprezentantów Libii Costa i von der Leyen we wspólnym oświadczeniu wyrazili głęboki żal z powodu tej decyzji oraz potwierdzili solidarność UE z Grecją i Cyprem. Podkreślili, że stanowisko bloku, określone przez Radę Europejską w 2019 roku, nie uległo zmianie.

Europejscy urzędnicy oświadczyli, że umowa narusza suwerenne prawa państw trzecich, nie jest zgodna z prawem morza i jest nieważna. Gerapetritis wskazał również na rolę Grecji w programach finansowania UE dla Libii oraz na proces przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej. Odpowiadając na pytanie o możliwe rozszerzenie greckich wód terytorialnych na południe od Krety, powiedział, że Ateny nie będą działać pochopnie.

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