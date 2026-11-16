Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi przybył do Maskatu, stolicy Omanu, na rozmowy ze swoim omańskim odpowiednikiem Badrem bin Hamadem al-Busaidim. Oczekuje się, że dyplomaci odbędą spotkanie i rozmowy.

Wizyta po podróży do Pakistanu

Araghchi przybył do Maskatu z Islamabadu, gdzie uczestniczył w posiedzeniu Organizacji Współpracy Gospodarczej. Irańskie media państwowe opublikowały nagranie wideo i zdjęcia z jego przybycia, informuje Anadolu Agency.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wysiłki dyplomatyczne

Według agencji wizyta odbywa się w czasie prób przywrócenia porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, osiągniętego przy mediacji Pakistanu po konflikcie zbrojnym, który rozpoczął się od amerykańskich i izraelskich uderzeń na Iran 28 lutego.

14-punktowe memorandum islamabadzkie, uzgodnione w czerwcu, określało ramy deeskalacji. Przewidywało ono porozumienia w sprawie bezpieczeństwa morskiego w Cieśninie Ormuz, złagodzenia sankcji i zaprzestania działań wojennych. Jednocześnie rozbieżności dotyczące realizacji porozumień i wznowienie starć zbrojnych uniemożliwiły osiągnięcie trwałego uregulowania. Żegluga przez Cieśninę Ormuz nadal podlega ograniczeniom.

Czytaj nas na