Szef irańskiego MSZ Abbas Araghchi oświadczył podczas telewizyjnego wydarzenia w Teheranie, że możliwe wznowienie wojny z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi nie zmieni polityki jego kraju. Informuje o tym Asharq Al-Awsat.

Oświadczenie Araghchiego

Komentarz ministra padł w związku z nasileniem gróźb nowych ataków na Iran ze strony USA i Izraela, pisze wydanie. Prezydent USA Donald Trump 23 października oświadczył, że Waszyngton „może przeprowadzić kolejną małą Epic Fury”, mając na myśli amerykańsko-izraelską kampanię przeciwko Iranowi, która według źródła rozpoczęła się 28 lutego.

Araghchi powiedział, że ostatnio pojawiły się rozmowy o nowej wojnie, jednak już myśli on o okresie powojennym. Według niego polityka Iranu pozostanie niezmieniona niezależnie od tego, czy wojna się rozpocznie. Minister oświadczył również, że USA i Izrael już dwukrotnie podejmowały takie działania i nie uzyskają innego rezultatu, jeśli je powtórzą.

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Sytuacja w Cieśninie Ormuz

Według Asharq Al-Awsat zawieszenie broni między Iranem a USA z 8 kwietnia zakończyło najbardziej intensywne walki, choć w rejonie strategicznej Cieśniny Ormuz trwały sporadyczne wymiany ognia. W ostatnich tygodniach starcia te osłabły.

Wydanie zauważa, że Teheran od początku wojny deklaruje kontrolę nad cieśniną i regularnie atakował statki, które próbowały przez nią przepłynąć bez jego zgody. W odpowiedzi USA wspierają morską kontrblokadę irańskich portów.

W czerwcu Iran i USA uzgodniły memorandum, które miało wyznaczyć drogę do trwałego uregulowania konfliktu, jednak porozumienie później upadło: strony oskarżyły się nawzajem o jego naruszenie. Teheran wezwał do powrotu do porozumienia. Araghchi oświadczył, że szlaki żeglugowe i zarządzanie Cieśniną Ormuz nie będą już takie jak wcześniej, a aby osiągnąć pokój, region musi zmierzać do całkowitego braku sił zagranicznych.

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