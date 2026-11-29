Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi wezwał Irak do niedopuszczenia, by strony trzecie wykorzystywały jego terytorium i przestrzeń powietrzną do ataków na Iran. Oświadczył to podczas spotkania z irackim przedstawicielem Kasimem al-Abudim, poinformowała Anadolu Agency.

Oświadczenia stron

Aragczi oskarżył Stany Zjednoczone, Izrael i ich siły proxy o rzekome wykorzystywanie terytorium i przestrzeni powietrznej państw regionu, w tym Iraku, do przygotowywania i przeprowadzania ataków wojskowych oraz nielegalnych operacji przeciwko Iranowi. Jak stwierdził, zapobieganie wykorzystywaniu terytorium jednego kraju do ataków na inny jest obowiązkiem wynikającym z prawa międzynarodowego.

Z kolei al-Abudi oświadczył, że Bagdad nie pozwoli na wykorzystywanie irackiego terytorium ani przestrzeni powietrznej jako przyczółka dla zagrożeń dla bezpieczeństwa i stabilności państw sąsiednich lub innych krajów regionu. Poinformował o tym iracki organ ds. bezpieczeństwa narodowego.

Bezpieczeństwo granicy i przemyt ropy

Delegacje obu krajów omówiły również bezpieczeństwo granicy, nieoficjalne przejścia pozostające poza kontrolą irackich władz federalnych oraz irańskie grupy opozycyjne mające siedzibę w Iraku. W oświadczeniu nie podano szczegółów rozmów dotyczących tych grup.

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Strony rozpatrzyły także plany premiera Iraku Alego al-Zaidiego dotyczące rozmieszczenia sił do ochrony granicy. Przygotowano je po śledztwie w sprawie przemytu ropy powiązanego z państwową spółką North Oil Company.

W raporcie ze śledztwa mowa była o trasach z prowincji Kirkuk i Sulajmanijja przez Iran do Afganistanu oraz o próbach przedstawiania irańskich produktów naftowych jako irackich. Al-Zaidi nakazał odsunąć ośmiu urzędników ze struktur bezpieczeństwa i administracji, a irackie sądy wymierzyły kary więzienia osobom skazanym za przemyt ropy, w tym urzędnikom.

Negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi

W oświadczeniu zaznaczono również, że Iran wyraził gotowość do zakończenia wojny ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli Waszyngton zaakceptuje warunki Teheranu. Stany Zjednoczone oświadczały, że wszelkie rozwiązanie dyplomatyczne musi uniemożliwić Iranowi zdobycie broni jądrowej lub ustanowienie przez niego kontroli nad Cieśniną Ormuz, a także groziły wznowieniem wojny. Teheran utrzymuje, że jego program jądrowy ma pokojowy charakter i że kraj nie dąży do uzyskania broni jądrowej.

W materiale Anadolu zaznaczono, że Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły 28 lutego wojnę przeciwko Iranowi, po czym Iran uderzył w Izrael i amerykańskie obiekty wojskowe w krajach arabskich. W czerwcu Waszyngton i Teheran podpisały memorandum o porozumieniu i rozpoczęły negocjacje, jednak w lipcu działania zbrojne zostały wznowione z powodu rozbieżności dotyczących wolności i bezpieczeństwa żeglugi w Cieśninie Ormuz.

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