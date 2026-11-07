Minister spraw zagranicznych Włoch i wicepremier Antonio Tajani oświadczył, że jego dane osobowe są rozpowszechniane w darknecie od kilku dni. Premier Włoch Giorgia Meloni obarczyła za to odpowiedzialnością prorosyjskich hakerów, informuje Al Jazeera.

Groźby wobec rodziny ministra

Tajani poinformował w serwisie społecznościowym X, że cyberprzestępcy nie tylko publikują jego dane osobowe, lecz także próbują zdobyć dodatkowe informacje. Według ministra sprawcy obrali za cel również członków jego rodziny i są gotowi płacić za szczegóły dotyczące jego oraz jego bliskich.

Szef włoskiego MSZ oświadczył, że nie pozwoli się zastraszyć. Przypuścił, że przyczyną takich działań mogło być stanowisko Włoch wobec Ukrainy — poparcie dla wolności suwerennego państwa, jego demokracji i niezależności.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja rządu

Meloni wyraziła solidarność z Tajanim po doniesieniach o działalności prorosyjskich hakerów i publikacji danych osobowych w darknecie. Nazwała próby sprzedaży poufnych informacji o urzędnikach państwowych poważnym problemem, na który należy reagować z najwyższą stanowczością.

Minister nie sprecyzował, jakie dokładnie dane stały się dostępne. Zaznaczył, że cyberzagrożenie trwa, a włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poważnie traktuje sytuację i koordynuje odpowiedź z państwami sojuszniczymi. Tajani przypuścił również, że działania te mogą być reakcją na wzmocnienie cyfrowej ochrony jego resortu.

Czytaj nas na