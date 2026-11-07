Szef katarskiego MSZ, szejk Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, podczas wystąpienia w Oxford Union zaproponował koncepcję Thriving States dla małych państw, które przekształciły swój rozmiar w atut. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency.

Koncepcja Thriving States

Minister zaliczył do takich państw kraje elastyczne, stabilne, zamożne i wiarygodne, które, jak powiedział, stały się zauważalnymi uczestnikami działań na rzecz globalnego pokoju i dobrobytu. Zaproponował nazywać je Thriving States, co można przetłumaczyć jako państwa prosperujące.

Według Al Thaniego kraje te mogą odgrywać znaczącą rolę w zapewnianiu międzynarodowego pokoju nie dzięki pojedynczym inicjatywom, lecz poprzez zbiorowe, ustrukturyzowane i konsekwentne podejście. Oświadczył również, że małe państwa coraz częściej jako pierwsze cierpią z powodu konfliktów, z którymi nie mają związku.

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Minister zaznaczył, że takie kraje nie mogą samodzielnie rozwiązać wszystkich globalnych problemów ani zastąpić wielkich mocarstw. Jednocześnie, jego zdaniem, połączenie ich doświadczenia, możliwości gospodarczych i więzi dyplomatycznych może pomóc stworzyć i utrzymać system pokoju oraz stabilności.

Kontakty w sprawie deeskalacji

Al Thani skomentował również działania mediacyjne dotyczące poszukiwania rozwiązania wojny między USA a Iranem. Jak powiedział, Doha współpracowała z przedstawicielami administracji USA, którzy mają szczery zamiar powstrzymać sytuację i osiągnąć deeskalację.

Szef katarskiego MSZ oświadczył, że trwają działania mające zapobiec niekontrolowanemu rozwojowi sytuacji. Powiązał to także ze stanowiskiem niektórych przedstawicieli Teheranu. W jego ocenie wyniki wyborów mogą wpłynąć na przyszłą politykę USA, ale nie zmieniają zamiarów strony amerykańskiej. Aktywność dyplomatyczna jest obecnie mniejsza niż kilka dni temu, jednak kontakty nie zostały przerwane, dodał.

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