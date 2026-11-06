Minister spraw zagranicznych ZEA i wicepremier szejk Abdullah bin Zayed odbył rozmowę telefoniczną z ministrem spraw zagranicznych Iranu Abbasem Aragczim. Podkreślił potrzebę kontynuowania wysiłków dyplomatycznych w celu wzmocnienia bezpieczeństwa i stabilności w regionie, poinformował The National.

Wezwanie do deeskalacji

Szejk Abdullah podkreślił również znaczenie deeskalacji w obliczu rosnących obaw dotyczących możliwego wznowienia konfliktu między USA a Teheranem. Według państwowej agencji Wam strony omówiły ogólną sytuację w regionie.

Wcześniej tego samego dnia Aragczi odbył rozmowy telefoniczne ze swoimi odpowiednikami z Turcji i Kuwejtu, Hakanem Fidanem oraz szejkiem Jarrahą Jaberem Al-Ahmadem Al-Sabahem. Omówili najnowsze wydarzenia w regionie.

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Oświadczenia w sprawie incydentów w cieśninie

Iran oświadczył w czwartek, że co najmniej trzy tankowce stanęły w ogniu w Cieśninie Ormuz. Irańska marynarka wojenna twierdzi, że jednostki natrafiły na miny morskie, gdy przepływały przez obszary, które Teheran określa jako zakazane. Siły morskie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej poinformowały również o pożarach na kolejnych dwóch tankowcach poprzedniego wieczoru.

Jednocześnie niezależnych potwierdzeń tych twierdzeń było niewiele. Brytyjska służba UK Maritime Trade Operations podała, że w środę tankowiec na północ od Kataru został trafiony przez dwa obiekty. Według doniesień chodziło o statek Velos Sapphire.

Stanowisko ZEA

Doradca dyplomatyczny prezydenta ZEA Anwar Gargash oświadczył wcześniej, że Emiraty nie dążą do nowej rundy konfrontacji militarnej, jednak przygotowują się na najgorszy scenariusz i szukają pokojowego rozwiązania konfliktu między USA a Iranem. Zaznaczył również, że ZEA i inne państwa Zatoki Perskiej liczą na przełom dzięki wysiłkom mediacyjnym.

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