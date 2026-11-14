Minister spraw zagranicznych Korei Południowej Cho Hyun udał się w piątek do Chin na rozmowy ze swoim chińskim odpowiednikiem Wang Yi. Strony mają omówić stan stosunków dwustronnych, kwestie Półwyspu Koreańskiego oraz perspektywy wznowienia dialogu między USA a Koreą Północną, informuje Korea Herald.

Przygotowania do szczytu APEC

Przed wylotem z międzynarodowego lotniska Gimpo Cho oświadczył, że Seul planuje omówić z Pekinem ogólny stan stosunków dwustronnych, w tym kwestie wymagające koordynacji przed szczytem Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Po rozmowach Wang Yi ma wydać kolację dla południowokoreańskiego ministra.

Wizyta Cho odbywa się przed planowaną podróżą prezydenta Korei Południowej Lee Jae Myunga do chińskiego Shenzhen na szczyt APEC, który ma się odbyć od środy do czwartku. Oczekuje się, że spotkanie ministrów pomoże przygotować grunt pod możliwe rozmowy między Lee Jae Myungiem a przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem.

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Kontakty Waszyngtonu i Pjongjangu

Osobnym tematem rozmów będzie sytuacja wokół Korei Północnej, w tym możliwość kontaktów między Waszyngtonem a Pjongjangiem. Wcześniej pojawiały się przypuszczenia o możliwym spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem podczas azjatyckiej podróży amerykańskiego prezydenta.

Cho zaznaczył, że nie oczekuje aktywnych działań Chin w sprawie zaproszenia Kim Dzong Una na szczyt APEC, ale dodał, że na ostateczne wnioski jest jeszcze za wcześnie. Przedstawiciel administracji prezydenta Korei Południowej oświadczył dzień wcześniej, że spotkanie Trumpa i Kim Dzong Una na marginesie szczytu jest mało prawdopodobne, jednocześnie nie wykluczając kontaktów przed nim lub po nim.

Dyplomaci mają również rozpatrzyć kwestie wymian gospodarczych i kulturalnych, współpracy oraz chińskich konstrukcji na Morzu Żółtym. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że Pekin przywiązuje dużą wagę do wizyty Cho i jest gotowy współpracować z Seulem nad realizacją ustaleń przywódców obu państw.

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