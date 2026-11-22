Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan oświadczył, że Izrael blokuje wwóz do Gazy metalowych kontenerów z pomocą humanitarną oraz ogranicza dostawy cementu, żelaza i stali. Według niego komplikuje to sytuację przesiedlonych Palestyńczyków, którzy podczas powodzi, sztormów i chłodów pozostają w namiotach z tkaniny.

Jak podaje Anadolu Agency, Fidan powiedział w wywiadzie dla tureckiego kanału telewizyjnego TGRT Haber, że Ankara zamierza nadal podnosić kwestię kryzysu humanitarnego w Gazie na forach międzynarodowych. Zaznaczył, że inne kryzysy regionalne nie powinny odwracać uwagi od sytuacji w palestyńskiej enklawie.

Pomoc i powodzie

Według ministra żywność dociera do Gazy, jednak jest jej za mało, by zaspokoić pilne potrzeby ludności. Wskazał również, że niedawne powodzie pogorszyły sytuację humanitarną.

Fidan przekazał, że na polecenie prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana turecki Urząd Zarządzania Katastrofami i Sytuacjami Nadzwyczajnymi, Turecki Czerwony Półksiężyc oraz dyplomaci pracowali nad wysłaniem do Gazy kontenerów z pomocą. Jak twierdził, Izrael zablokował metalowe kontenery, wyjaśniając to możliwością wykorzystania metalu przez Hamas do produkcji broni.

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Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej poinformowało w ubiegłym tygodniu, że podtopienia dotknęły ponad 200 tys. Palestyńczyków. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegła, że 950 tys. przesiedlonych osób mieszka na obszarach narażonych na powodzie.

Oświadczenia dotyczące Syrii i Izraela

Osobno Fidan ocenił stabilizację w Syrii jako stopniową, ale miejscami powolną z powodu rozległych zniszczeń fizycznych i instytucjonalnych. Podkreślił znaczenie zniesienia międzynarodowych sankcji i stworzenia warunków do powrotu uchodźców.

Minister oświadczył również, że Izrael nie jest zainteresowany posiadaniem silnych sąsiadów i dąży do tego, by państwa sąsiednie były osłabione i rozdrobnione. To stwierdzenie jest stanowiskiem szefa tureckiej dyplomacji.

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