Dyrektor generalny Nvidii Jensen Huang 1 grudnia będzie odpowiadał na pytania komisji Kongresu USA w Waszyngtonie dotyczące zaawansowanych chipów firmy do sztucznej inteligencji i ich możliwego przekierowywania do Chin. Jak informuje Channel NewsAsia, nastąpi to po przywróceniu Huanga na stanowisko szefa amerykańskiej firmy 11 dni po jego rezygnacji.

Zamknięte i publiczne przesłuchania

We wtorek Huang ma składać wyjaśnienia za zamkniętymi drzwiami przed trzema komisjami Izby Reprezentantów USA: Spraw Zagranicznych, Wywiadu oraz Specjalną Komisją ds. Chin. Wszystkim trzem komisjom przewodzą Republikanie. Następnego dnia ma przed nimi wystąpić także główny radca prawny Nvidii Tim Teter.

W czwartek Huang, według informacji publikacji, ma wziąć udział w otwartym przesłuchaniu Komisji Bankowej Senatu USA. Przewodniczący trzech komisji Izby Reprezentantów oświadczyli, że krótkie wewnętrzne dochodzenie Nvidii i przywrócenie jej szefa nie rozwiewają kwestii dotyczących bezpieczeństwa narodowego.

Chcą uzyskać odpowiedzi w sprawie, jak to określają, przemytu produktów Nvidii na dużą skalę, ich przekierowywania na potrzeby chińskiego wojska oraz roli tych technologii w rozwoju możliwości Chin w dziedzinie SI.

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Pytania dotyczące dostaw do Chin

W centrum uwagi kongresmenów są twierdzenia, że zaawansowane chipy Nvidii mogły być przesyłane do Chin za pośrednictwem singapurskiej firmy Megaspeed. Firmą wcześniej kierowała Alice Huang, którą amerykański wywiad, według Channel NewsAsia, podejrzewa o współpracę z Pekinem.

Republikanie w Kongresie domagają się szerokiego dochodzenia. Jednocześnie publikacja informuje, że administracja prezydenta Donalda Trumpa zakulisowo sprzyjała powrotowi Huanga na stanowisko. Trump oświadczył, że nie uważa szefa Nvidii za zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Rada dyrektorów Nvidii również poinformowała, że otrzymała zapewnienia od wysokich rangą urzędników USA i uważa, że przywrócenie Huanga nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa. Jednocześnie niezależne dochodzenie firmy nie zostało jeszcze zakończone. Lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer oświadczył, że przedstawiciele jego partii zbadają możliwe nieprawidłowe działania administracji Trumpa, kierownictwa Nvidii i innych osób.

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