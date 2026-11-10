W USA sekretarz obrony Pete Hegseth oświadczył, że będzie walczył przeciwko inicjatywie jego impeachmentu, nazywając ją „farsą” i politycznym chwytem. Na konferencji prasowej w Pentagonie powiedział, że działania republikańskiego kongresmena Thomasa Massiego nie są ani nadzorem, ani rozliczalnością.

Jak podaje ABC News, Izba Reprezentantów USA ma w tym tygodniu rozpatrzyć rezolucję w sprawie impeachmentu wniesioną przez Massiego, który odchodzi z Kongresu. Dokładny termin głosowania pozostaje jednak nieznany. Demokraci zadeklarowali poparcie dla dokumentu. Obecnie w Izbie Reprezentantów jest 214 demokratów, 218 republikanów oraz jeden niezależny deputowany związany z Partią Republikańską.

Zarzuty w rezolucji

Rezolucja zawiera osiem punktów oskarżenia o „poważne przestępstwa i wykroczenia”. Cztery z nich dotyczą wojny w Iranie. W dokumencie twierdzi się, że Hegseth rozpoczął wojnę bez zgody Kongresu, zignorował rezolucję o wycofaniu sił USA, kontynuował działania zbrojne po upływie 60 dni bez zwrócenia się do Kongresu oraz nie przestrzegał przepisów mających minimalizować ofiary wśród ludności cywilnej.

Pozostałe punkty rezolucji dotyczą amerykańskich uderzeń na morzu przeciwko podejrzanym o handel narkotykami, w wyniku których, według dokumentu, zginęły co najmniej 243 osoby; nagany i prób zdegradowania demokratycznego senatora Marka Kelly’ego; schwytania prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro, a także uderzeń w Jemenie bez zgody Kongresu.

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Hegseth oświadczył, że wszystkie operacje w Iranie, Wenezueli i Jemenie były legalne oraz zatwierdzone przez głównodowodzącego. Porównał też tę inicjatywę do dwóch impeachmentów prezydenta Donalda Trumpa w 2019 i 2021 roku.

Stanowisko Trumpa i procedura

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że będzie nadal wspierał Hegsetha nawet w przypadku jego impeachmentu. Po konferencji prasowej pochwalił szefa Pentagonu w mediach społecznościowych i ostro skrytykował Massiego.

Zgodnie z regulaminem Izby Reprezentantów głosowanie musi odbyć się w ciągu dwóch dni posiedzeń po wniesieniu rezolucji. Republikańskie kierownictwo izby może również poddać pod głosowanie propozycję odroczenia rozpatrywania dokumentu lub przekazania go do komisji. Do ogłoszenia impeachmentu wystarczy zwykła większość w Izbie Reprezentantów, lecz usunięcie Hegsetha ze stanowiska będzie wymagało poparcia dwóch trzecich obecnych senatorów.

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