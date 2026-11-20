Minister obrony USA Pete Hegseth formalnie przekazał Kolumbii w Bogocie wojskowy samolot transportowy Lockheed C-130 Hercules. Przekazanie odbyło się w związku z pogłębianiem partnerstwa obronnego Waszyngtonu z krajem latynoamerykańskim, informuje The Hill.

Spotkanie w Bogocie

Podczas wizyty w Kolumbii Hegseth spotkał się z ministrem obrony kraju Jorge Morą oraz ministrem spraw zagranicznych Omarem Bulą Escobarem. Zaznaczył rolę Kolumbii w Koalicji Państw Ameryk na rzecz Przeciwdziałania Kartelom, do której kraj przystąpił w sierpniu, a także jej zobowiązanie do zwalczania organizacji transnarodowych, określanych jako narkoterrorystyczne.

W nagraniu opublikowanym przez Pentagon szef amerykańskiego resortu obrony nazwał samolot demonstracją zaangażowania Stanów Zjednoczonych na rzecz Kolumbii. Według niego C-130 jest symbolem dodatkowych możliwości i wspólnej walki z kartelami, które, jak oświadczył, zagrażają obu krajom.

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Wzmocnienie współpracy wojskowej

Pentagon dąży do współpracy z członkami koalicji przy prowadzeniu wspólnych operacji wojskowych przeciwko domniemanym handlarzom narkotyków i transnarodowym kartelom narkotykowym. Minister spraw zagranicznych Kolumbii po spotkaniu z Hegsethem wezwał Kongres kraju do zatwierdzenia zintensyfikowania współpracy wojskowej z USA w zwalczaniu nielegalnego handlu narkotykami.

Niedawno amerykańskie i kolumbijskie siły zbrojne zakończyły również zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia Southern Vanguard. Wzięło w nich udział około 350 amerykańskich żołnierzy oraz ponad 400 żołnierzy armii kolumbijskiej.

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