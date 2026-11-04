W Sądzie Najwyższym w Nairobi generalny inspektor policji Kenii Douglas Kanja oświadczył, że tanzański aktywista Twaha Salim Mwaipaya nie przebywa w areszcie kenijskiej policji. Jak podaje Nation Kenya, Kanja powiedział sędziemu Alexandrowi Mutetiemu, że policja nie zatrzymała Mwaipayi i nie przetrzymuje go na żadnym komisariacie w kraju.

Szef policji oświadczył również, że nie wie, czy Mwaipaya przebywał w Kenii. Sąd rozpatrywał kwestię miejsca pobytu obywatela Tanzanii, w sprawie którego informowano o rzekomym uprowadzeniu 25 października 2026 roku.

Oświadczenie policji w sądzie

Sędzia zapytał Kanję, czy policja wie o możliwym zatrzymaniu Mwaipayi w Kamulu w Nairobi i jego wywiezieniu do Tanzanii. W odpowiedzi szef policji powiedział, że nie ma informacji łączących policję z domniemanym zatrzymaniem lub wywiezieniem Tanzańczyka.

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Według Kandży krewni Mwaipayi zgłosili jego zaginięcie na posterunku policji w Kamulu w hrabstwie Nairobi. Funkcjonariusze prowadzą dochodzenie, aby ustalić jego miejsce pobytu. Kanja nazwał dochodzenia w sprawie porwań skomplikowanymi i wymagającymi czasu, ale podkreślił, że policja traktuje tę sprawę poważnie.

Informacje o możliwym wywiezieniu

W sądzie usłyszano również, że Mwaipaya ubiegał się o azyl w Kenii. Jednocześnie Kanja i jego prawnicy oświadczyli, że nie wiedzą o pobycie aktywisty w kraju ani o jego możliwym wywiezieniu do Tanzanii.

Kanja dodał, że zwracał się do szeregu organów państwowych, w tym do służby imigracyjnej, jednak nie otrzymał potwierdzenia, że Mwaipaya został wywieziony z Kenii. Zaprzeczył również oskarżeniom o udział policjantów w transgranicznych uprowadzeniach.

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