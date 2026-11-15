Szef izraelskiej służby bezpieczeństwa Szin Bet, Dawid Zini, odwiedził Beer-Szewę na południu Izraela i odbył spotkanie robocze z burmistrzem miasta Ruwikiem Danilowiczem. Strony omówiły zagrożenia dla bezpieczeństwa w regionie Negewu oraz środki ich przeciwdziałania, informuje Jerusalem Post.

Ocena zagrożeń w Negewie

Podczas wizyty Zini mówił o pracy Szin Bet w regionie oraz o planie przeciwdziałania zagrożeniom. Odnotował także działalność Sił Obronnych Izraela i służby bezpieczeństwa.

Szef Szin Bet wspomniał ostrzeżenie, które miesiąc wcześniej przekazał gabinetowi bezpieczeństwa. Dotyczyło ono prób tworzenia w beduińskich społecznościach Negewu infrastruktury wojskowej oraz uzbrojonych grup o cechach batalionów. Zini oświadczył, że w niektórych beduińskich osiedlach istnieje infrastruktura wojskowa, a służba bezpieczeństwa przeciwdziała próbom formowania takich grup. Nazwał to bardzo niepokojącym zjawiskiem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oświadczenia o komórce w Segew-Szalom

Kilka dni po tym oświadczeniu Szin Bet poinformowała o wykryciu komórki w beduińskim mieście Segew-Szalom w pobliżu Beer-Szewy. Służba bezpieczeństwa twierdziła, że grupa została zorganizowana na wzór palestyńskich „batalionów” na Zachodnim Brzegu Jordanu i rzekomo planowała ataki, w tym ostrzelanie miejscowego posterunku policji oraz centralnego dworca autobusowego w Beer-Szewie.

Publikacja zauważa, że w ostatnich latach w Izraelu wzrosła liczba przypadków przemytu broni i amunicji przez granice, a także kradzieży uzbrojenia Sił Obronnych Izraela. Przypadki strzelanin w miastach Negewu i społecznościach beduińskich również wpływają na poczucie bezpieczeństwa miejscowych mieszkańców.

Danilowicz poinformował Ziniego o rozwoju Beer-Szewy, w tym o przyjmowaniu jednostek wojskowych przenoszonych na południe, tworzeniu miejsc pracy, zatrzymywaniu młodych ludzi w mieście oraz integracji nowych imigrantów. Burmistrz mówił także o miejskich inwestycjach w bezpieczeństwo, współpracy z policją i potrzebie reagowania na zagrożenia regionalne.

Czytaj nas na