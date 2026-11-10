W Chinach szef Tesli i SpaceX Elon Musk oraz dyrektor generalny Mastercard Michael Miebach mają, jak się oczekuje, dołączyć do delegacji prezydenta USA Donalda Trumpa na szczycie APEC w przyszłym tygodniu. Poinformował o tym South China Morning Post.

Kierownictwo w delegacji

Musk stoi na czele Tesli i SpaceX, a Miebach — Mastercard. Według gazety mają oni wejść w skład delegacji Trumpa, która uda się do Chin na szczyt APEC.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

SCMP pisze również, że dyrektor generalny Nvidii Jensen Huang prowadził rozmowy dotyczące udziału w podróży. Według gazety Musk, Miebach i Huang znaleźli się wśród menedżerów, których Trump planował włączyć do delegacji.

Udział Huanga pod znakiem zapytania

W podtytule artykułu SCMP wskazano, że wątpliwości dotyczące udziału Huanga pojawiły się w związku ze sporem, który dotknął Nvidię i szerszą branżę technologiczną, a także dochodzeniem zagranicznego wywiadu. Pekin nazwał odpowiednie twierdzenie bezpodstawnym.

Czytaj nas na