Szef Centralnego Dowództwa USA, admirał Brad Cooper, przybył 17 listopada do Tel Awiwu w Izraelu, gdzie spotkał się z szefem Sztabu Generalnego Izraela Eyalem Zamirem i innymi przedstawicielami wojskowymi. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na izraelską stację telewizyjną Channel 12.

Koordynacja wojskowa

Channel 12 określił podróż Coopera jako część jego regularnych wizyt, mających na celu wzmocnienie koordynacji bezpieczeństwa i współpracy wojskowej między USA a Izraelem. Według stacji wizyta może również przyczynić się do wzmocnienia koordynacji przed możliwym rozwojem wydarzeń. O przybyciu amerykańskiego admirała poinformowała również gazeta Yedioth Ahronoth.

Wizyta Coopera nastąpiła po podróży dowódcy Piątej Floty USA Kurta Renshawa, która zakończyła się w piątek po rozmowach z izraelskimi urzędnikami na temat operacji morskich i współpracy. Izraelskie wojsko poinformowało, że Renshaw spotkał się z dowódcą izraelskiej marynarki wojennej Eyalem Harelem oraz innymi wysokimi rangą przedstawicielami floty.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Doniesienia o gotowości

Według izraelskiej armii podczas rozmów omawiano „działalność morską podczas działań wojennych na różnych arenach”, nie precyzując konkretnych operacji ani miejsc.

Obie wizyty odbywają się w kontekście doniesień izraelskich mediów o przygotowaniach USA do możliwego wznowienia operacji przeciwko Iranowi. Nadawca publiczny KAN, powołując się na nienazwane źródła, poinformował, że pełniący obowiązki premiera Binjamin Netanjahu i minister obrony Israel Kac utrzymali w mocy instrukcje dla wojska, by pozostawało w gotowości na wypadek możliwego ataku na Iran.

Według źródeł KAN Zamir nie sprzeciwia się izraelskiemu atakowi, ale podkreśla potrzebę starannego wyboru momentu i skoordynowania działań z Waszyngtonem. Napięcia utrzymują się po wojnie, która rozpoczęła się 28 lutego, późniejszych wymianach uderzeń oraz zawieszonych rozmowach dotyczących swobody żeglugi przez Cieśninę Ormuz.

Czytaj nas na