Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus przybył na Kubę z trzydniową wizytą w obliczu trudności gospodarczych, niedoborów artykułów medycznych w szpitalach oraz długotrwałych przerw w dostawach energii elektrycznej. W poniedziałek wraz z kubańskim ministrem zdrowia José Ángelem Portalem Mirandą obejrzał pogrążoną w ciemności placówkę kardiologii dziecięcej, informuje The Independent.

Wizyta szefa WHO

Ghebreyesus przybył na wyspę w niedzielę na zaproszenie kubańskich władz ochrony zdrowia. Portal Miranda nazwał tę podróż okazją dla szefa WHO, by zobaczyć rzeczywisty stan systemu ochrony zdrowia i jego pilne problemy.

Według państwowej gazety Granma dyrektor generalny WHO oświadczył, że chce lepiej zrozumieć wyzwania, przed którymi stoi Kuba, i jest gotowy zmobilizować społeczność międzynarodową do wsparcia kraju. Program wizyty obejmuje odwiedziny w placówkach biotechnologicznych i medycznych, spotkania z wysokimi urzędnikami oraz konferencję prasową. Jest to druga oficjalna podróż Ghebreyesusa na Kubę jako dyrektora generalnego WHO.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Niedobór materiałów medycznych

Szpitale w kraju, według publikacji, działają bez podstawowych materiałów medycznych, w tym szczepionek, gazy, środków znieczulających i strzykawek. Placówki medyczne nie mogą również kupić części zamiennych do naprawy ważnego sprzętu diagnostycznego, w tym tomografów komputerowych i aparatów do hemodializy.

Przedstawiciel Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia i WHO na Kubie Mario Cruz Peñate nazwał pogorszenie sytuacji uderzającym. Według niego Kuba wcześniej miała wskaźniki ochrony zdrowia porównywalne z krajami zamożnymi: niską śmiertelność, wysoką długość życia, szeroki dostęp do opieki prenatalnej i wysoki poziom szczepień.

W czerwcowym raporcie rządowym wskazano, że przeżywalność dzieci z chorobami nowotworowymi spadła z 85% do 65% w porównaniu z okresem przed rozpoczęciem blokady energetycznej w styczniu. Publikacja pisze również, że zdaniem obserwatorów amerykańskie sankcje wobec sektora energetycznego pogłębiły niedobory paliwa.

Czytaj nas na