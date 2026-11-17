W Brukseli w Belgii szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas nie została włączona do zespołu, który będzie reprezentował Europę w negocjacjach między Ukrainą a Rosją. Jednocześnie próbuje określić swoją rolę w tym procesie i uczestniczy w przygotowaniu mandatu negocjacyjnego, informuje Politico.

Zespół doradców ds. bezpieczeństwa narodowego

W ubiegłym tygodniu przewodniczący Rady Europejskiej António Costa ogłosił w Dublinie skład zespołu po kilku tygodniach dyskusji na temat tego, kto powinien prowadzić negocjacje za pośrednictwem USA. W jego skład weszli doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego z Francji, Niemiec, Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej i Rady UE.

Kallas powiedziała dziennikarzom, że traktaty UE określają ją jako najważniejszą przedstawicielkę bloku w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Dodała również, że jest gotowa prowadzić negocjacje.

Ministrowie dążą do większego udziału

Ministrowie spraw zagranicznych Hiszpanii i Litwy skrytykowali sposób formowania grupy negocjacyjnej. Szef litewskiego MSZ Kęstutis Budrys podkreślił, że Europa potrzebuje jednego głosu, jasnego mandatu i procedur uzgadniania wspólnego stanowiska.

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Według Kallas podczas spotkania szefów MSZ przedstawiciele wielu państw członkowskich UE i ministrowie oświadczyli, że nie chcą jedynie otrzymywać informacji o negocjacjach, lecz dążą do bezpośredniego udziału w nich. Poinformowała, że wraz z ministrami przygotowała już listę maksymalnych żądań — ustępstw, których UE oczekuje od Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, przed kontynuowaniem negocjacji.

Przygotowanie mandatu

Europejscy ministrowie mają w najbliższych tygodniach dopracować te żądania i przygotować mandat dla zespołu negocjacyjnego przed następną rundą w Abu Zabi, poinformował publikację urzędnik UE. Jednocześnie inni urzędnicy uważają, że pracę tę można przekazać ambasadorom państw Unii Europejskiej.

Niektórzy dyplomaci wyjaśnili nieobecność Kallas w zespole tym, że negocjacje odbywają się na szczeblu doradców ds. bezpieczeństwa narodowego, którzy bezpośrednio podlegają przywódcom państw. Zwrócili też uwagę, że w ostatnich rundach nie uczestniczyli sekretarz stanu USA Marco Rubio ani minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Amerykańscy wysłannicy oświadczyli w ubiegłym tygodniu, że Rosja jest gotowa dopuścić Europejczyków do negocjacji pokojowych, ale Kreml przekazał, że takiego porozumienia nie osiągnięto.

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