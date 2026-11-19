Globalna analiza rozmieszczenia dzikich pszczół na wyspach wykazała 4 128 rodzimych gatunków na 305 wyspach. Spośród nich 1 742 gatunki występują wyłącznie na wyspach, co stanowi około 8% wszystkich około 21 tysięcy opisanych na świecie gatunków pszczół. Poinformowało o tym Nature.

Jedna piąta gatunków pszczół występuje na wyspach

Naukowcy zebrali 11 065 unikalnych kombinacji „wyspa — rodzimy gatunek pszczoły”. Według ich danych około 20% wszystkich opisanych gatunków pszczół występuje na wyspach, a 42% odnotowanych tam gatunków jest ograniczonych wyłącznie do takich obszarów. Wyspy stanowią około 5–6% światowej powierzchni lądowej, jednak ich wkład w globalną różnorodność pszczół jest większy.

Największe ogólne bogactwo gatunkowe pszczół stwierdzono na wyspach zachodniej Palearktyki. Jednocześnie największą liczbę gatunków endemicznych, czyli znanych wyłącznie z wysp danego regionu, odnotowano na wyspach krainy indomalajskiej — 466 gatunków — oraz Australazji — 443 gatunki.

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Sycylia, Madagaskar i Hawaje

Największą liczbę rodzimych gatunków wśród poszczególnych wysp ma Sycylia — 636. Cypr z 384 gatunkami stał się najbogatszą pod tym względem wyspą oceaniczną. Na wyspach typu śródziemnomorskiego bogactwo gatunkowe było wysokie, choć poziom endemizmu był tam często niższy z powodu mniejszej izolacji.

Na wyspach tropikalnych ogólna liczba gatunków była bardziej umiarkowana, jednak udział endemitów był znacznie wyższy. Na Nowej Gwinei odnotowano 284 gatunki, z których 210, czyli 73%, to endemity. Na Madagaskarze 201 z 226 gatunków, czyli 89%, to endemity. Wszystkie 65 rodzimych gatunków dzikich pszczół Wysp Hawajskich należy do jednej linii Hylaeus (Nesoprosopis) i są endemitami archipelagu.

Introdukowane pszczoły na wyspach

Autorzy odnotowali również co najmniej 54 introdukowane gatunki pszczół na 143 wyspach. Najbardziej rozpowszechniona była pszczoła miodna zachodnia Apis mellifera, którą zidentyfikowano jako gatunek introdukowany na 127 wyspach z zestawu danych. W badaniu zaznaczono, że inwazje związane z działalnością człowieka stanowią znaczące zagrożenie dla bioróżnorodności wysp oraz że istnieją dane o negatywnym wpływie Apis mellifera na rodzimą różnorodność wysp.

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