Międzynarodowa Unia Nauk Geologicznych wpisała Godzilla Megamullion — olbrzymią podwodną formację geologiczną na południowy wschód od japońskiej wyspy Okinotorishima — na listę 100 obiektów dziedzictwa geologicznego. Jak informuje The Japan Times, ogłosiła to Japońska Straż Przybrzeżna.

Największa znana formacja tego typu

Godzilla Megamullion znajduje się na płycie filipińskiej. Ma około 125 kilometrów długości i około 55 kilometrów szerokości. Według Japońskiej Straży Przybrzeżnej jest on szacunkowo dziesięć razy większy od typowego megamullionu i uważa się, że jest największą spośród wykrytych formacji tego rodzaju.

Megamullion to kopułowata struktura dna morskiego, która powstaje, gdy skały płaszcza zostają odsłonięte na dnie oceanu w wyniku aktywności uskokowej związanej z rozszerzaniem się dna oceanicznego.

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Badania płaszcza i formowania się płyt

Formację odkryto podczas badania szelfu kontynentalnego, które Japońska Straż Przybrzeżna prowadziła w 2001 roku. Ze względu na swoje rozmiary otrzymała nazwę na cześć Godzilli, a w 2021 roku została pod tą nazwą zarejestrowana na szczeblu międzynarodowym.

Badania Godzilla Megamullion prowadzone przez międzynarodową grupę naukowców pod kierownictwem japońskich badaczy przyniosły ważne wyniki dotyczące struktury płaszcza i procesów formowania się płyt. Według Japońskiej Straży Przybrzeżnej obiekt uznano za geologiczny punkt odniesienia o światowym znaczeniu dla badań naukowych.

Jest to trzecia runda kwalifikacji do listy dziedzictwa geologicznego IUGS. Wśród wcześniej wpisanych japońskich obiektów znajduje się uskok Nojima w prefekturze Hyogo, który spowodował wielkie trzęsienie ziemi Hanshin w 1995 roku.

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