W Japonii film „Godzilla Minus Zero” w reżyserii Takashiego Yamazakiego zarobił 910 mln jenów, czyli 5,75 mln dolarów, w dniu premiery 3 listopada. Film obejrzało ponad 590 tys. widzów. Jak podaje The Japan Times, oficjalne konto filmu na X nazwało ten wynik najwyższymi jednodniowymi wpływami kasowymi wśród filmów aktorskich w historii kraju.

3 listopada w Japonii obchodzony jest Dzień Godzilli — na cześć premiery pierwszego filmu z tej franczyzy, która odbyła się w 1954 roku. Cztery dni po premierze „Godzilli Minus Zero” liczba widzów w kraju przekroczyła 1 mln.

Dystrybucja w Ameryce Północnej

Kontynuacja filmu „Godzilla Minus One” z 2023 roku trafiła również do 3254 kin w Ameryce Północnej. W pierwszym dniu pokazów film zarobił tam 14,5 mln dolarów i znalazł się na czele dziennego box office’u. Jego wpływy w debiutancki weekend wyniosły 31,6 mln dolarów.

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To największe otwarcie w historii dystrybutora Gkids oraz najbardziej udany debiut aktorskiego filmu nieanglojęzycznego od czasu premiery „Hero” w 2004 roku. Według stanu na niedzielę film zarobił na całym świecie 21,3 mln dolarów wyłącznie z pokazów IMAX.

Kontynuacja nagrodzonego Oscarem filmu

„Godzilla Minus Zero” stała się pierwszym japońskim pełnometrażowym filmem nakręconym z myślą o ekranach IMAX. Została również pokazana jako główny film Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Tokio, który zakończył się w środę.

Poprzedni film, „Godzilla Minus One”, zarobił około 105,4 mln dolarów w światowej dystrybucji i stał się najbardziej dochodowym japońskojęzycznym filmem aktorskim w Ameryce Północnej. W 2024 roku został pierwszym japońskim filmem, który otrzymał Oscara za najlepsze efekty wizualne.

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