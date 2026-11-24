Gubernatorka stanu Nowy Jork Kathy Hochul podpisała ustawę, która zakazuje producentom samochodów, dealerom i ich agentom sprzedawania subskrypcji na określone funkcje, jeśli odpowiedni sprzęt jest już zainstalowany w pojeździe. Nowe przepisy wejdą w życie 27 lutego 2027 roku, informuje Motor1.

Ustawa dotyczy funkcji wykorzystujących wyposażenie obecne w pojeździe w momencie zakupu lub leasingu, które po aktywacji nie wymagają stałych kosztów ani wsparcia ze strony producenta lub osoby trzeciej. Przepis chroni zarówno kupujących, jak i leasingobiorców. Miesięczne płatności kredytowe lub leasingowe nie są uznawane za subskrypcję.

Jakie funkcje obejmuje zakaz

W materiałach legislatorów jako przykłady wskazano podgrzewane siedzenia, opcje rozrywkowe, rozszerzoną nawigację oraz prowadzenie pojazdu bez użycia rąk. Ustawa szeroko definiuje funkcję samochodową jako każdą funkcję zapewniającą wygodę lub bezpieczeństwo w pojeździe.

Hochul nazwała pobieranie regularnych opłat za możliwości już dostępne w samochodzie zwodniczym modelem biznesowym. Ustawę poparli prokuratorka generalna stanu Letitia James, senator James Skoufis i członek Zgromadzenia Stanowego William Magnarelli. Senat stanu Nowy Jork uchwalił dokument stosunkiem głosów 57 do trzech.

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Wyjątki i kary

Jednocześnie ustawa zawiera znaczną listę wyjątków. Nie obejmuje aktualizacji nawigacji, funkcji systemów informacyjno-rozrywkowych, radia satelitarnego, Wi-Fi w samochodzie, telematyki, pomocy drogowej ani usług połączonych zależnych od sieci komórkowych lub innych sieci transmisji danych.

Wyjątek będzie również dotyczył funkcji wspomagania kierowcy i zautomatyzowanej jazdy, które zależą od oprogramowania. Producenci mogą oferować aktualizacje oprogramowania, jednak nie będą mogli pobierać opłat za usuwanie usterek bezpieczeństwa, które zgodnie z przepisami federalnymi muszą naprawiać bezpłatnie.

Za każde naruszenie przewidziano karę cywilną do 250 dolarów za każdy punkt sprzedaży. Ustawodawcy stanowi przyjęli wcześniejszą wersję inicjatywy w 2025 roku, jednak została ona zawetowana.

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