W Izraelu lider partii Demokraci Jair Golan oświadczył, że premier Binjamin Netanjahu może wykorzystać możliwy nowy atak wojskowy na Iran, aby utrzymać władzę w obliczu niepewności politycznej po wyborach parlamentarnych. Informuje o tym Anadolu Agency.

Oświadczenie Golana

Golan napisał w serwisie społecznościowym X, że rośnie prawdopodobieństwo nowej rundy działań wojennych z Iranem. Jego zdaniem powtarzanie się takich rund świadczy o porażce Netanjahu.

Lider Demokratów oświadczył również, że Netanjahu nie ma moralnej legitymacji ani podstawowej zdolności do kierowania kolejnym konfliktem z Iranem. Wezwał do jak najszybszego utworzenia alternatywnego rządu, ponieważ, jak stwierdził, od tego zależy bezpieczeństwo Izraela i jego obywateli.

Oświadczenie padło w związku z doniesieniami izraelskich i amerykańskich mediów, że Izrael i USA mogą przeprowadzić kolejny atak na Iran po wyborach połówkowych w USA, zaplanowanych na 3 listopada.

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Wyniki wyborów

Według wstępnych wyników wyborów parlamentarnych blok Netanjahu zdobył 53 miejsca w 120-osobowym Knesecie. Żydowskie partie opozycyjne uzyskały 48 mandatów, a partie palestyńskie — 19.

Żaden z bloków nie zdobył 61 miejsc niezbędnych do uzyskania większości parlamentarnej. Wśród możliwych scenariuszy po wyborach rozważa się rząd wspierany przez partie palestyńskie, rząd jedności narodowej lub przeprowadzenie nowych wyborów.

Sprawy sądowe Netanjahu

76-letni Netanjahu staje przed sądem w sprawie korupcyjnej pod zarzutami łapownictwa, oszustwa i nadużycia zaufania. W razie uznania go za winnego może mu grozić więzienie.

Według Anadolu Agency Netanjahu jest od 2024 roku poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w związku z domniemanymi zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko ludzkości wobec Palestyńczyków podczas wojny Izraela w Gazie, która rozpoczęła się w październiku 2023 roku.

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