Lider izraelskiej opozycji Jair Golan oskarżył pełniącego obowiązki premiera Izraela Binjamina Netanjahu o lekceważenie życia arabskich obywateli po ataku granatem w Kafr Mandzie na północy kraju. W wyniku ataku zginęła 51-letnia Lina Kassem Zidan, a trzy kolejne osoby zostały ranne, poinformowała Anadolu Agency.

Atak w Kafr Mandzie

Według izraelskich mediów Zidan robiła zakupy w sklepie ze słodyczami w ruchliwej dzielnicy handlowej Kafr Mandy, arabskiej miejscowości w Galilei, gdy do sklepu wrzucono granat. Została przewieziona w stanie krytycznym do szpitala Rambam w Hajfie, gdzie później stwierdzono jej zgon.

Mężczyzna i kobieta w wieku około 50 lat odnieśli obrażenia o umiarkowanym stopniu ciężkości, a kolejny mężczyzna doznał lekkich obrażeń. Według wstępnej oceny, o której informowały izraelskie media, napastnicy szukali konkretnej osoby. Nie znajdując jej, wrzucili granat do sklepu należącego do jednego z jej krewnych.

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Oświadczenia Golana i sytuacja w społecznościach

Golan, który stoi na czele partii Demokraci, oświadczył w serwisie społecznościowym X, że powołanie Itamara Ben-Gwira na ministra bezpieczeństwa narodowego oddało arabskich obywateli Izraela na pastwę grup przestępczych. Według polityka grupy te wzmocniły się za rządów Netanjahu i Ben-Gwira, a obecnie stanowią zagrożenie dla całego Izraela.

Według izraelskich mediów po śmierci Zidan liczba ofiar zabójstw w arabskich społecznościach Izraela od początku roku osiągnęła 200 osób, w tym 20 kobiet. Mieszkańcy Kafr Mandy opowiedzieli o serii ostrzałów i ataków granatowych na domy oraz przedsiębiorstwa w ciągu ostatniego miesiąca; nie informowano o zatrzymaniach.

Dzień wcześniej Gadi Eisenkot, któremu prezydent Icchak Herzog powierzył utworzenie kolejnego rządu Izraela, również oskarżył Netanjahu o prowadzenie rasistowskiej i wrogiej kampanii na rzecz delegitymizacji arabskich obywateli kraju.

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