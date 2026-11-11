W Australii kobiecy klub Gold Coast Suns, występujący w AFLW, nie zaproponował Georgii Clayden kontraktu na sezon 2027. Sportsmenka ma urodzić za kilka tygodni, a przez ten sezon znajdowała się na nieaktywnym składzie drużyny z oznaczeniem „kontuzja (ciąża)” — informuje ABC News.

Decyzja klubu

We wtorek Gold Coast Suns poinformował, że Clayden oraz innej zawodniczce, Siennie MacMullen, nie zostaną zaproponowane kontrakty na 2027 rok. Kilka tygodni wcześniej klub opublikował na Instagramie post z gratulacjami dla Clayden z okazji ciąży.

Była członkini symbolicznej drużyny AFLW, a obecnie komentatorka Kate McCarthy, powiedziała, że sportsmenki, które decydują się zostać matkami w trakcie kariery, potrzebują większej ochrony i realnej możliwości powrotu do gry po porodzie. Mistrzyni AFLW z North Melbourne Eilish Sheerin poparła to stanowisko, zaznaczając, że w innych branżach podobną sytuację można byłoby uznać za dyskryminację.

Zasady powrotu po ciąży

Układ zbiorowy AFLW pozwala zawodniczkom wracającym po ciąży w dowolnym momencie opuścić nieaktywny skład. W tym celu sportsmenka musi zostać uznana za zdolną medycznie do gry przez lekarza klubowego lub pracownika medycznego AFL.

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Zawodniczka podpisana jako zastępstwo na czas nieobecności sportsmenki może dokończyć swój roczny kontrakt. W takim przypadku drużyna ma prawo utrzymać skład liczący 31 zawodniczek do końca sezonu.

McCarthy podkreśliła, że problem nie dotyczy wyłącznie klubów, ponieważ ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w składach są one zmuszone podejmować trudne decyzje kadrowe. Zaapelowała o umożliwienie klubom zatrzymywania sportsmenek wracających z urlopu związanego z ciążą i porodem poza limitem podstawowego składu.

W grudniu 2025 roku Carlton również nie zaproponował byłej kapitan drużyny Kerryn Peterson kontraktu na sezon 2026 — kilka miesięcy po narodzinach jej pierwszego dziecka. Jednocześnie Essendon w tym sezonie przywrócił Bess Keaney do podstawowego składu po tym, jak urodziła dziecko w ubiegłym roku.

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