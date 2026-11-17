W Stanach Zjednoczonych PGA Tour obecnie nie planuje uruchomienia w 2027 roku nowego programu powrotu dla graczy, którzy opuścili serię LIV Golf. Po posiedzeniu rady poinformował o tym dyrektor generalny touru Brian Rolapp, podaje Channel NewsAsia.

Rolapp zaznaczył, że kibice chcą oglądać razem najsilniejszych graczy, a PGA Tour podziela to stanowisko. Jednocześnie podkreślił, że tour jest organizacją członkowską, dlatego jego zasady muszą zapewniać uczciwość i równowagę konkurencyjną oraz będą egzekwowane.

Decyzja w sprawie graczy LIV Golf

Według Rolappa kwestia graczy LIV Golf była omawiana z obiema radami PGA Tour. Dodał, że postępowania w sprawie bankructwa LIV Golf trwają i są skomplikowane, dlatego szef touru nie chciał prognozować możliwych wyników ani decyzji poszczególnych sportowców. Rolapp wyraził nadzieję, że będzie mógł przekazać więcej informacji na początku nowego roku.

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5 listopada LIV Golf ogłosił stopniowe wygaszanie działalności po fiasku umowy finansowej. We wrześniu seria złożyła wniosek o ochronę przed bankructwem. Następnie kilku czołowych golfistów, w tym były lider światowego rankingu Jon Rahm, poinformowało o odejściu z LIV Golf.

Warunki poprzedniego programu

Byli gracze LIV Golf zazwyczaj otrzymują roczne zawieszenie w PGA Tour. Jest ono liczone od daty ich ostatniego nieautoryzowanego turnieju w tej serii. W styczniu Brooks Koepka skorzystał z ograniczonego czasowo programu powrotu po tym, jak opuścił LIV Golf w grudniu poprzedniego roku.

Powrót pięciokrotnego zwycięzcy turniejów wielkoszlemowych wiązał się jednak z pięcioletnią utratą uprawnienia do potencjalnego udziału w programie PGA Tour Player Equity Program. Według szacunków przytoczonych w materiale mogło to kosztować Koepkę od 50 mln do 85 mln dolarów, zależnie od jego wyników i wzrostu touru. Rahm, Bryson DeChambeau oraz zwycięzca The Open Cameron Smith również mogli ubiegać się o powrót, ale zdecydowali się pozostać w LIV Golf. Program zamknięto 2 lutego po trzytygodniowym okresie składania wniosków.

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