Golfista Jon Rahm objął prowadzenie w Abu Dhabi Aldar Championship w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przed finałową rundą turnieju. Po trzeciej rundzie Hiszpan ma wynik 18 uderzeń poniżej par i wyprzedza najbliższych rywali o jedno uderzenie, informuje Sky Sports.

Rahm wyprzedza Hattona i Laportę

W sobotę na polu Yas Links Golf Club Rahm rozegrał rundę na 66 uderzeń, czyli sześć poniżej par. Anglik Tyrrell Hatton i Włoch Francesco Laporta dzielą drugą pozycję: obaj zakończyli trzecią rundę z wynikiem 67 i mają łącznie 17 uderzeń poniżej par.

Irlandczyk z Północy Rory McIlroy jest czwarty z wynikiem 16 poniżej par, tracąc do lidera dwa uderzenia. W trzeciej rundzie uzyskał 67 uderzeń, notując osiem birdie, jednego bogeya i double bogeya na 10. dołku. McIlroy na pewnym etapie dzielił pierwsze miejsce, jednak zaliczył bogeya na par-3, 17. dołku.

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Scott nie zaliczył bogeya

Piąte miejsce zajmuje Australijczyk Adam Scott z wynikiem 15 poniżej par. Przeszedł trzecią rundę bez bogeya i uzyskał 66 uderzeń. W czołowej piątce przed finałowym dniem znajdują się trzej zwycięzcy Masters: Rahm, McIlroy i Scott.

Turniej w Abu Zabi jest pierwszym z dwóch etapów play-offów DP World Tour. Wystartowało w nim 70 golfistów, a 50 najlepszych w rankingu otrzyma prawo gry w finałowym turnieju w Dubaju w przyszłym tygodniu. McIlroy, który walczy o ósmy tytuł Race to Dubai, według obecnych prognoz awansuje na drugie miejsce w rankingu Road to Dubai, ustępując Eugenio Chacarrze. Chacarra rozegrał trzecią rundę na 67 uderzeń i dzieli 29. miejsce z wynikiem osiem poniżej par.

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