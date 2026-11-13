Golfista Rory McIlroy po drugiej rundzie DP World Tour Championship w Dubaju dzieli pierwsze miejsce z Tyrrellem Hattonem. Obaj zawodnicy mają wynik pięciu uderzeń poniżej par.

Jak informuje Sky Sports News, McIlroy po pierwszych 11 dołkach miał wynik cztery poniżej par i samodzielnie prowadził w turnieju. Na ostatnich dziewięciu dołkach zaliczył kilka bogeyów i spadł w klasyfikacji, jednak zakończył rundę birdie na 18. dołku. Irlandczyk z Północy oddał kartę 70 uderzeń i dogonił Hattona.

Hatton zagrał rundę na 69 uderzeń

Tyrrell Hatton rozpoczął występ od birdie na pierwszych dwóch dołkach. W trakcie rundy dołożył jeszcze trzy birdie i zaliczył dwa bogeye, kończąc dzień z wynikiem trzy poniżej par — 69 uderzeń.

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Lider po pierwszej rundzie Joost Luiten zaliczył kolejne bogeye na 14. i 15. dołku. Zakończył dzień jedno uderzenie powyżej par i dzieli trzecią pozycję z Kristofferem Reitanem. Obaj mają wynik cztery poniżej par.

Pozycje goniących

Jon Rahm oddał kartę 71 uderzeń i traci do liderów trzy uderzenia. Podczas drugiej rundy miał problemy w bunkerach, w tym na siódmym i ósmym dołku.

Lider klasyfikacji Race to Dubai Eugenio Chacarra zakończył drugą rundę z wynikiem jeden poniżej par. Na ostatnim dołku wbił piłkę z frindżu i uzyskał birdie.

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