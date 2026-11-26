Golfista MJ Daffue, który wywalczył kartę DP World Tour po sezonie HotelPlanner Tour, poinformował o leczeniu guza mózgu. Ze względu na stan zdrowia 37-letni sportowiec opuści początek sezonu. Informuje o tym Sky Sports News.

Badania po hospitalizacji

Według Daffue'a około dziesięciu dni przed jego wpisem na Instagramie trafił on do szpitala z infekcją. Po licznych badaniach lekarze nie byli w stanie ustalić jej źródła, jednak wykryli guzy w mózgu i wątrobie.

Dalsze testy wykazały, że zmiana w wątrobie jest łagodna. Jednocześnie charakter guza mózgu, jak przekazał sportowiec, nie został jeszcze ustalony. Daffue poinformował, że przyjmuje silne leki, aby oddziaływać na zmianę w mózgu, i zaznaczył, że fizycznie nie czuje się najlepiej. Dodał, że zespół medyczny i neurochirurg mają plan leczenia, a on sam jest zdecydowany wrócić do rywalizacji po wyzdrowieniu.

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Karta DP World Tour

W sezonie HotelPlanner Tour Daffue dwukrotnie zwyciężył i zajął piąte miejsce w klasyfikacji generalnej Road to Mallorca, co zapewniło mu prawo do występów w DP World Tour. W finałowym turnieju HotelPlanner Tour na Majorce zajął trzecie miejsce.

Wcześniej golfista prowadził po dwóch rundach US Open 2022, a w tym samym sezonie wywalczył prawo gry w PGA Tour poprzez Korn Ferry Tour. W 2026 roku rozpoczynał sezon poza pierwszą 800 światowego rankingu, ale później trzykrotnie kończył turnieje DP World Tour w pierwszej dziesiątce.

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