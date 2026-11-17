Według Sky Sports News, 15-krotny zwycięzca turniejów major Tiger Woods potwierdził, że od 3 do 6 grudnia wróci do rywalizacji podczas Hero World Challenge. Turniej odbędzie się w Albany na Bahamach.

Zaproszenie sponsorskie

Woods jest gospodarzem Hero World Challenge. Został dodany do listy uczestników jako jeden z trzech graczy, którzy otrzymali zaproszenia sponsorskie. Zawody mają format turnieju zaproszeniowego, a stawkę tworzy 20 golfistów.

Hero World Challenge potrwa cztery dni. Woods wystąpi w turnieju po otrzymaniu miejsca w stawce dzięki zaproszeniu sponsorskiemu.

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Pierwszy występ w PGA Tour od 2024 roku

Woods po raz ostatni grał w PGA Tour w lipcu 2024 roku podczas The Open. Wówczas nie przeszedł cuta. Jego udział w Hero World Challenge będzie pierwszym występem w PGA Tour od tamtego czasu.

Sky Sports News poinformowało również, że będzie transmitować Hero World Challenge na żywo.

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