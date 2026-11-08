Hiszpańska golfistka Ana Pelaez wygrała turniej Aramco China Championship w Shenzhen w Chinach. W rundzie finałowej uzyskała wynik 64 uderzeń — dziewięć poniżej par — i zaliczyła hole-in-one na 13. dołku par 3. Jak podaje Sky Sports, jest to drugi tytuł Pelaez w Ladies European Tour i pierwszy od Madrid Ladies Open w 2022 roku.

Mocna runda finałowa

W decydującym dniu Pelaez zanotowała siedem birdie, w tym trzy z rzędu na ostatnich trzech dołkach. Turniej zakończyła trzy uderzenia przed Angielką Mimi Rhodes. Rhodes zajęła samodzielnie drugie miejsce z wynikiem 17 poniżej par, rozgrywając finałową rundę bez bogeyów i notując birdie na czwartym oraz 17. dołku.

Po trzeciej rundzie prowadzenie dzieliły Angielka Charlotte Heath i Hiszpanka Luna Sobron, które miały po 16 poniżej par. W finale Heath zagrała na par — 73 uderzenia — notując dwa birdie i dwa bogeye. Podzieliła trzecie miejsce z Sobron oraz reprezentantkami Chin: Shiyuan Zhou, Ruixin Liu i Lici Zeng — wszystkie zakończyły turniej z wynikiem 16 poniżej par.

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Inna angielska uczestniczka, Annabell Fuller, w pierwszych sześciu dołkach rundy finałowej zanotowała cztery birdie i awansowała do wyniku 16 poniżej par. Jednak na drugiej dziewiątce zaliczyła trzy bogeye, a dzień zakończyła birdie. Fuller zajęła dziewiąte miejsce z łącznym wynikiem 14 poniżej par. Alice Hewson była 20., osiągając 11 poniżej par.

Zwycięstwo Sakumy w Japonii

W turnieju LPGA Toto Japan Classic Japonka Shuri Sakuma zdobyła swój pierwszy tytuł w LPGA Tour. Zakończyła zawody z wynikiem 20 poniżej par i wyprzedziła o cztery uderzenia rodaczkę Akie Iwai. Sakuma rozegrała rundę finałową w 64 uderzeniach, czyli osiem poniżej par. Wcześniej osiem razy zwyciężała w LPGA of Japan Tour.

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