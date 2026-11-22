Na Florydzie golfistka Jeeno Thitikul po raz trzeci z rzędu wygrała kończący sezon turniej LPGA — CME Group Tour Championship. Zakończyła rywalizację na polu Tiburon Golf Club z wynikiem 24 uderzeń poniżej par, wyprzedzając o dwa uderzenia Akie Iwai.

Decydująca runda

W rundzie finałowej Thitikul uzyskała wynik 65 uderzeń, czyli siedem poniżej par. Zanotowała jednego eagle'a i pięć birdie, odrywając się od zwartej grupy liderek. Ten tytuł był dla niej 12. w LPGA Tour i piątym w sezonie, poinformował Sky Sports News.

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Iwai również zagrała 65 uderzeń w rundzie finałowej: na ostatnich dziesięciu dołkach zanotowała sześć birdie, jednak nie zdołała dogonić liderki. Trzecie miejsce zajęła liderka światowego rankingu Nelly Korda.

Rekordowe nagrody pieniężne

Zwycięstwo przyniosło Thitikul 4 mln dolarów nagrody. Jej łączne zarobki w LPGA Tour osiągnęły 24 292 858 dolarów, co pozwoliło jej wyprzedzić Annikę Sorenstam na liście zarobków w karierze w tourze. Szwedzka golfistka prowadziła w tym rankingu przez 25 lat. Thitikul została pierwszą zawodniczką od czasu Inbee Park, która wygrała jeden turniej LPGA przez trzy kolejne lata.

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