Golfistka A Lim Kim zaliczyła hole-in-one w drugiej rundzie kończącego sezon turnieju kobiecego cyklu LPGA — CME Group Tour Championship na Florydzie — i objęła samodzielne prowadzenie. Jak podaje Sky Sports News, po dwóch rundach Kim ma wynik 15 uderzeń poniżej par.

As na 16. dołku

Kim trafiła do dołka pierwszym uderzeniem siedmioironem na 16. dołku par 3 o długości 168 jardów na polu Tiburon Golf Club. W jej rundzie znalazło się również siedem birdie i jeden bogey, a wynik 64 był najlepszy tego dnia.

Przed asem Kim dzieliła pierwsze miejsce w tabeli, lecz później zaliczyła birdie na kolejnym dołku par 5. Zapewniło jej to przewagę trzech uderzeń nad Jeeno Thitikul, aktualną dwukrotną zwyciężczynią turnieju. Kim, która wcześniej wygrała U.S. Women's Open, walczy o czwarty tytuł w cyklu LPGA.

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Rywalki ścigające liderkę

Thitikul zakończyła drugą rundę z wynikiem 67, notując pięć birdie na odcinku siedmiu dołków drugiej dziewiątki. W sobotę zagra w grupie finałowej.

O jedno uderzenie za Thitikul, z łącznym wynikiem 11 poniżej par, znajduje się Angielka Charley Hull. Rozegrała drugą rundę bez bogeya, zaliczając pięć birdie. Taki sam wynik mają Yuri Yoshida, Ina Yoon, Yan Liu, Jenny Bae i Auston Kim.

Hull wygrała CME Group Tour Championship w 2016 roku. Liderka światowego rankingu Nelly Korda traci do prowadzącej sześć uderzeń. Do turnieju dopuszczanych jest tylko 60 najlepszych golfistek sezonowego rankingu Race to the CME Globe, a zwyciężczyni otrzyma 4 mln dolarów.

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