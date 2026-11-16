Golfistka Lindy Duncan zdobyła pierwszy tytuł w LPGA Tour, wygrywając turniej The Annika na polu Pelican Golf Club. W rundzie finałowej uzyskała wynik 67 uderzeń i zakończyła zawody z rezultatem 16 uderzeń poniżej par, wyprzedzając południowokoreańską golfistkę Hae Jin Choi o dwa uderzenia.

Jak informuje Sky Sports News, był to 222. start 35-letniej Duncan w LPGA Tour i jej pierwszy tytuł po ponad dziesięciu latach występów w tym cyklu. Do piątku ani razu nie dzieliła prowadzenia w turniejach LPGA.

Decydujące dołki

W niedzielę Duncan przegrywała z Choi dwoma uderzeniami po birdie rywalki na 11. dołku. Jednak na 13. dołku Choi zaliczyła bogey po trzech puttach, a dwa dołki później popełniła kolejne bogey, co wyrównało sytuację między golfistkami.

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Duncan objęła prowadzenie dzięki birdie na 16. dołku: jej drugie uderzenie poleciało na prawo od flagi, wspięło się na tylnie nachylenie greenu i stoczyło się na około sześć stóp od dołka. Na 17. dołku wybiła piłkę z bunkra na około 20 stóp od dołka i trafiła putt na birdie, powiększając przewagę do dwóch uderzeń. Na ostatnim dołku Duncan trafiła czterostopowy putt na par.

Wyniki turnieju

Duncan została najstarszą debiutującą zwyciężczynią LPGA Tour od 2008 roku, gdy Leta Lindley wygrała Corning Classic w wieku 36 lat. Choi zajęła drugie miejsce po raz trzeci z rzędu i nadal nie ma zwycięstwa w 127 startach w LPGA.

Hae Ran Ryu i Yuri Yoshida podzieliły trzecią pozycję, a Julia Lopez Ramirez zajęła piąte miejsce. Nelly Korda, która po raz pierwszy od dwóch miesięcy wystąpiła w turnieju, również zakończyła rundę finałową z wynikiem 67 uderzeń i zajęła siódme miejsce, tracąc do zwyciężczyni sześć uderzeń.

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