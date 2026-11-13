Numer jeden światowego rankingu Nelly Korda wróciła do rywalizacji w LPGA Tour na Florydzie po dwumiesięcznej przerwie, rozgrywając bezbogeyową rundę otwarcia turnieju The Annika. Amerykanka uzyskała 63 uderzenia, czyli siedem poniżej par, na polu Pelican Golf Club i traci do liderek dwa uderzenia, podaje Sky Sports News.

Liderki turnieju

Po pierwszej rundzie prowadzą Japonka Minami Katsu i reprezentantka Korei Południowej Hye-Jin Choi — obie zakończyły dzień z wynikiem 61 uderzeń, czyli dziewięć poniżej par. Katsu również nie zaliczyła bogeya i pod koniec rundy zanotowała trzy birdie z rzędu, doganiając Choi.

Kolejna Amerykanka, Lindy Duncan, zajmuje trzecie miejsce z wynikiem 62 uderzeń. Podczas rundy zanotowała hole-in-one. Allisen Corpuz także zaliczyła hole-in-one na trzecim dołku par 3, jednak zakończyła dzień z wynikiem trzy poniżej par.

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Pozycje innych golfistek

Dunka Nicole Broch Estrup i Hiszpanka Julia Lopez Ramirez należą do grupy czterech zawodniczek dzielących piątą pozycję z wynikiem sześć poniżej par. Angielka Lottie Woad, Irlandka Leona Maguire i Hiszpanka Carlota Ciganda są wśród 11 golfistek dzielących dziewiąte miejsce z wynikiem pięć poniżej par. Angielka Charley Hull zakończyła rundę z wynikiem cztery poniżej par.

Korda ostatni raz wystąpiła w LPGA Tour w sierpniu, a we wrześniu zagrała w Solheim Cup, gdzie reprezentacja USA przegrała w Niderlandach. Powiedziała, że po tym turnieju czuła się wyczerpana i potrzebowała odpoczynku. Według golfistki powrót do rywalizacji pozwolił jej ponownie poczuć emocje związane z grą.

Korda zapewniła już sobie tytuł Zawodniczki Roku LPGA w klasyfikacji punktowej. Zwycięstwo w jednym z dwóch ostatnich turniejów sezonu może pozwolić jej zakwalifikować się do Galerii Sław LPGA. W tym sezonie zdobyła cztery tytuły, w tym swój pierwszy tytuł US Women’s Open w czerwcu.

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