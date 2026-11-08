Japońska golfistka Shuri Sakuma zdobyła swój pierwszy tytuł LPGA, wygrywając turniej Japan Classic na polu Minori Course klubu Taiheiyo niedaleko Tokio. 23-letnia zawodniczka zakończyła rywalizację z wynikiem 20 uderzeń poniżej par i wyprzedziła najbliższą rywalkę o cztery uderzenia, informuje The Express Tribune.

Osiem birdie w rundzie finałowej

W rundzie finałowej Sakuma uzyskała wynik 64 uderzeń, czyli osiem poniżej par, nie notując ani jednego bogeya. Na początku dnia traciła trzy uderzenia do liderki Aki Iwai, jednak zdołała objąć prowadzenie dzięki serii pięciu birdie z rzędu. Łącznie na ostatnich ośmiu dołkach Japonka zanotowała sześć birdie.

Sakuma powiedziała, że po birdie na 13. dołku zobaczyła na tablicy wyników, iż dzieli pierwsze miejsce. Według niej pomogło jej to odzyskać pewność siebie w puttowaniu i dobrze rozegrać pozostałą część trasy.

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Piąte zwycięstwo w sezonie

Ten sukces był dla Sakumy piątym zwycięstwem w sezonie i drugim z rzędu w japońskim tourze. Drugie miejsce zajęła Aki Iwai, która wyprzedziła Erikę Harę o jedno uderzenie. Yuna Araki i reprezentantka Tajlandii Arpichaya Yubol straciły do Hary kolejne jedno uderzenie.

Obrończyni tytułu Nasa Hataoka, która ma siedem tytułów LPGA, zakończyła turniej siedem uderzeń za liderką. Druga golfistka światowego rankingu, Tajka Jeeno Thitikul, ukończyła zawody z łącznym wynikiem cztery poniżej par. Zwycięstwo daje Sakumie prawo do uzyskania członkostwa w LPGA, jednak zawodniczka oświadczyła, że nie podjęła jeszcze decyzji w tej sprawie.

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