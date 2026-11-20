Angielska golfistka Charley Hull zakończyła pierwszą rundę finałowego turnieju sezonu LPGA CME Group Tour Championship w Naples na Florydzie z wynikiem 66 uderzeń, czyli sześć poniżej par. Traci jedno uderzenie do trzech liderek rywalizacji, informuje BBC Sport.

Liderki po pierwszej rundzie

Na polu Tiburon Golf Club prowadzenie z wynikiem siedem poniżej par dzielą Australijka Karis Davidson, reprezentantka Korei Południowej Kim A-lim i tajska golfistka Jeeno Thitikul. Thitikul, druga w światowym rankingu, po bogeyu na 12. dołku zaliczyła pięć birdie z rzędu na drugiej dziewiątce.

Hull jest jedną z dziewięciu zawodniczek, które rozpoczęły turniej jedno uderzenie za liderkami. Wygrała te zawody 10 lat temu. Po rundzie golfistka powiedziała, że pod koniec poprzedniego tygodnia z powodu silnej sztywności biodra straciła czucie swingu, a na pierwszym tee była zdenerwowana.

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Nagrody pieniężne i wyniki innych golfistek

W turnieju występuje 60 najlepszych golfistek sezonu według punktów. Uczestniczki rywalizują o pulę nagród wynoszącą 11 mln dolarów, a zwyciężczyni otrzyma 4 mln dolarów.

Inna Angielka, Lottie Woad, zaliczyła sześć birdie i jedno bogey, kończąc dzień z wynikiem 67 uderzeń — pięć poniżej par. Liderka światowego rankingu Nelly Korda uzyskała wynik cztery poniżej par, odrabiając uderzenia na 17. i 18. dołku. Jeśli wygra w niedzielę, zakwalifikuje się do Galerii Sław LPGA. Korda pobije również rekordowe zarobki Anniky Sorenstam w karierze, jeśli zajmie co najmniej szóste miejsce.

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