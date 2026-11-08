Naukowcy z MD Anderson Cancer Center Uniwersytetu Teksańskiego ustalili, że 24-godzinna głodówka przed napromienianiem może przygotować jelita do regeneracji po uszkodzeniu popromiennym. Jak podaje ScienceDaily, kluczową rolę w tym procesie odgrywa bakteria jelitowa Akkermansia muciniphila. Wyniki badania przedklinicznego opublikowano w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences.

Radioterapię stosuje się między innymi w leczeniu raka trzustki, raka jelita grubego oraz nowotworów ginekologicznych. Jednocześnie może ona uszkadzać zdrowe tkanki znajdujące się w pobliżu guza. Szczególnie wrażliwa jest błona śluzowa jelita cienkiego: jej uszkodzenie może powodować nudności, biegunkę i infekcje, a ciężkie przypadki — niebezpieczne powikłania.

Rola bakterii jelitowej

Naukowcy odkryli, że po 24 godzinach bez jedzenia w jelicie cienkim wzrastała ilość Akkermansia muciniphila. Bakteria ta wytwarza propionian — substancję, która wraz z innymi zmianami metabolicznymi podczas głodówki wpływa na histony, czyli białka, wokół których w komórkach upakowane jest DNA.

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Takie zmiany sprawiają, że bardziej dostępne stają się regiony DNA związane z regeneracją tkanek. W rezultacie zwiększała się populacja komórek jelitowych z programami odbudowy. Po późniejszym napromienianiu komórki te mogły się namnażać i uczestniczyć w odbudowie uszkodzonej błony śluzowej.

Perspektywy dla radioterapii

Aby sprawdzić znaczenie bakterii, badacze selektywnie usunęli ją z jelit. W takim przypadku głodówka nie dawała już takiego samego efektu regeneracyjnego. Reakcja ochronna została przywrócona dopiero po ponownym wprowadzeniu Akkermansia muciniphila w połączeniu z głodówką, co oznacza, że żaden z tych czynników osobno nie odtwarzał pełnego rezultatu.

Autorzy podkreślają, że praca ma charakter przedkliniczny i wymaga dalszych badań z udziałem ludzi. Przyszłe badania mogą sprawdzić, czy podobny mechanizm da się aktywować bez głodówki — za pomocą korzystnych bakterii, ich metabolitów lub interwencji dietetycznych. Mogłoby to potencjalnie pomóc chronić zdrowe tkanki podczas leczenia raka.

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