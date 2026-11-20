Przewodniczący amerykańskiej Komisji Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary Michael Selig oświadczył w Waszyngtonie, że platformy handlu instrumentami pochodnymi oparte na blockchainie, w tym Hyperliquid, nie otrzymają odrębnych zasad regulacyjnych. Takie platformy będą mogły oferować kontrakty futures perpetual inwestorom detalicznym w USA wyłącznie po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń lub poprzez współpracę z zarejestrowaną giełdą, informuje CoinDesk.

Jednolite wymogi dla giełd

Na forum Capitol Crypto Forum, zorganizowanym przez The Hill i The Block, Selig podkreślił, że wykorzystanie blockchaina nie zwalnia platform handlowych z wymogów obowiązujących tradycyjne giełdy instrumentów pochodnych. Jak stwierdził, nadzór federalny powinien sprzyjać temu, aby handel kryptowalutami odbywał się w USA, a nie przenosił się na zagraniczne platformy.

Jako przykład wejścia firmy kryptowalutowej na regulowany rynek Selig wskazał giełdę Backpack. W tym tygodniu otrzymała ona zezwolenie na prowadzenie amerykańskiej giełdy instrumentów pochodnych i izby rozliczeniowej, a także rejestrację jako broker futures.

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Plany dotyczące handlu opartego na Hyperliquid

Zdecentralizowana giełda Hyperliquid jest obecnie niedostępna dla klientów w USA, jednak kilka firm pracuje już nad uruchomieniem powiązanych z nią produktów w modelu regulowanym. Spółka matka Krakena, Payward, we wrześniu ogłosiła zamiar oferowania kontraktów futures perpetual za pośrednictwem regulowanej przez Komisję giełdy Bitnomial Exchange z wykorzystaniem blockchaina Hyperliquid. Wymaga to jeszcze zatwierdzenia.

Hyperliquid Strategies poinformowała również, że jej spółka zależna HypeStrat Markets złożyła wniosek o rejestrację jako futures commission merchant. W przypadku zatwierdzenia mogłoby to potencjalnie umożliwić klientom z USA handel na rynkach wdrożonych na Hyperliquid.

Zarzuty i niepewność regulacyjna

W maju CME Group i Intercontinental Exchange wezwały do zbadania możliwych manipulacji rynkowych i potencjalnych naruszeń sankcji na Hyperliquid. Jednocześnie ani amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, ani amerykańska Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary nie ogłosiły publicznie działań egzekucyjnych przeciwko tej platformie. W środę Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych w Hongkongu wpisała Hyperliquid na listę podejrzanych platform handlu aktywami wirtualnymi, wskazując na brak licencji oraz podejrzenie świadczenia lub promowania usług dla inwestorów z Hongkongu.

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