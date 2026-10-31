W Kioto w Japonii Eiji Hatta, przewodniczący rady powierniczej fundacji edukacyjnej Doshisha, przeprosił za wypadek łodzi w prefekturze Okinawa, w którym zginęły dwie osoby. Była to jego pierwsza konferencja prasowa od incydentu z 16 marca, poinformował The Japan Times.

Hatta wyraził najgłębsze kondolencje w związku ze śmiercią uczennicy Tomoki Takeishi i przeprosił wszystkich zaangażowanych. Podczas konferencji prasowej uczcił również pamięć dziewczyny minutą ciszy.

Wypadek u wybrzeży Henoko

Dwie łodzie z uczniami i członkami załogi przewróciły się w pobliżu obszaru Henoko w mieście Nago na Okinawie. Doszło do tego podczas programu edukacyjnego niedaleko placu budowy amerykańskiego obiektu wojskowego, który ma przejąć funkcje bazy lotniczej Korpusu Piechoty Morskiej USA Futenma w mieście Ginowan.

Hatta przeprosił za to, że konferencję prasową zorganizowano dopiero siedem i pół miesiąca po tragedii. Wyjaśnił, że Doshisha postanowiła opublikować raport okresowy o swoich działaniach, ponieważ pełne śledztwo będzie wymagało czasu. Wcześniej, 22 października, placówka utworzyła komisję do zbadania neutralności politycznej szkolnego programu edukacyjnego.

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Uwagi ministerstwa i rezygnacja

Według Hatty ponosi on ciężką odpowiedzialność po wnioskach japońskiego Ministerstwa Edukacji, które wskazało na poważne problemy w systemie bezpieczeństwa szkoły. Ministerstwo oświadczyło również, że treść zajęć dotyczących przeniesienia bazy lotniczej Futenma do obszaru Henoko naruszała Podstawową Ustawę o Edukacji, która przewiduje neutralność polityczną nauczania.

Szef Doshisha przyznał, że edukacja pokojowa była prowadzona tylko z jednej perspektywy, i stwierdził, że potrzebne są korekty. Powiedział, że zrezygnuje po stworzeniu warunków do poprawy systemu zarządzania operatorem edukacyjnym, ale chce pozostać kanclerzem i członkiem rady powierniczej, aby zakończyć planowane zmiany.

Rodzice Tomoki Takeishi oświadczyli po konferencji prasowej, że odczuwają niewyobrażalny dyskomfort. Skrytykowali szkołę za brak konferencji prasowych, w tym po opublikowaniu stanowiska ministerstwa dotyczącego treści nauczania, i wezwali ją do poważnego przemyślenia, co oznacza ponoszenie odpowiedzialności za swoje działania.

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