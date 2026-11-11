System opieki społecznej nad dorosłymi w Anglii przekształcił się w chaotyczny zbiór lokalnych usług bez wspólnej wizji — ma oświadczyć Louise Casey, przewodnicząca komisji ds. opieki społecznej. W jej ocenie kolejne rządy faktycznie nie poświęcały tej sferze należytej uwagi, a obecnie w systemie „nikt nie rządzi”, informuje The Guardian.

Różne standardy zależnie od miejsca zamieszkania

Casey przygotowuje propozycje w ramach szeroko zakrojonego przeglądu systemu opieki nad dorosłymi. Ma podkreślić, że doświadczenia osób potrzebujących pomocy znacznie różnią się w zależności od miejsca zamieszkania: odmienne są standardy usług, procedury oceny potrzeb i czas oczekiwania.

Według niej sektor prywatny stał się dominujący w dziedzinie opieki, podczas gdy regulowanie usług często okazywało się nieskuteczne. Casey wskaże również na brak w Anglii jasnego systemu zarządzania opieką społeczną, przez co rządowi trudno jest poprawiać usługi i wdrażać decyzje polityczne w praktyce. Jej zdaniem Francja, Niemcy i Japonia mają bardziej przejrzyste mechanizmy koordynowania tej sfery.

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Apel o nowe podejście

Oczekuje się, że Casey wezwie do nowego podejścia do organizacji opieki, opartego na „przyzwoitości, wkładzie i obowiązku troski o naszych sąsiadów, bliskich i nas samych”. Uważa ona, że system zbliżył się do „momentu rozliczenia”.

Premier poparł przegląd prowadzony przez Casey i przyspieszył jego zakończenie o rok — na przyszły rok. Oczekuje się, że plan utworzenia krajowej służby opieki znajdzie się w następnym programie wyborczym Partii Pracy. Premier oświadczył również, że zamierza wykorzystać oszczędności z likwidacji mechanizmu potrójnej ochrony emerytury państwowej w następnej kadencji parlamentu na inwestycje w system oparty na szkockim modelu bezpłatnej opieki osobistej. Jednocześnie ludzie będą płacić za zakwaterowanie i wyżywienie.

Podczas konferencji służb ds. dzieci i dorosłych Casey ma również poinformować, że na piśmie zgodziła się z ustaleniami dochodzenia w sprawie pandemii Covid-19. Przewodnicząca dochodzenia Heather Hallett wcześniej określiła sektor opieki nad dorosłymi jako „nieco drugorzędny” w okresie pandemii. W domach opieki w Wielkiej Brytanii z powodu Covid-19 zmarło ponad 43 tysiące osób w okresie od marca 2020 roku do lipca 2022 roku.

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