Elizabeth Jay-Pang Diaz, przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych niższej izby Kongresu Kolumbii, potwierdziła przestrzeganie polityki jednych Chin podczas spotkania z ambasadorem ChRL Zhu Jingyangiem. Poinformowała o tym chińska ambasada w związku z podróżą dziewięciu kolumbijskich ustawodawców na Tajwan, pisze South China Morning Post.

Wcześniej Zhu spotkał się także z przewodniczącym niższej izby Nicolasem Barguilem, drugim wiceprzewodniczącym Erikiem Velasco oraz przedstawicielami lewicowego sojuszu Pakt Historyczny byłego prezydenta Gustavo Petro. Rząd Kolumbii publicznie nie skomentował wizyty delegacji na Tajwanie.

Protest chińskiej ambasady

Chińska ambasada wyraziła protest po tym, jak jeden z senatorów delegacji nazwał przedstawiciela Tajwanu w Bogocie „ambasadorem”. Chińska placówka dyplomatyczna określiła Tajwan jako „pierwszą nieprzekraczalną czerwoną linię” w relacjach z Kolumbią.

Dziewięciu uczestników podróży reprezentuje siedem sił politycznych — od Paktu Historycznego po prawicowych sojuszników prezydenta Abelardo de la Esprielli. Według chińskiej ambasady minister spraw zagranicznych Kolumbii Omar Bula powiedział Zhu, że przywiązanie kraju do polityki jednych Chin „nigdy się nie zmieniło i nie zmieni się”.

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Spór wokół wizyty

Senator Agmeth Escaf, który wchodzi w skład delegacji, zażądał szacunku po tym, jak chiński dyplomata nazwał ustawodawców „niekompetentnymi”. Zhu oświadczył, że podróż parlamentarzystów na Tajwan jest „poważnym błędem niewłaściwej ingerencji w wewnętrzne sprawy Chin”, i dodał: „Szacunek zdobywa się szacunkiem”.

Escaf w otwartym liście odpowiedział, że nazywanie deputowanych „niekompetentnymi” i „manipulowanymi” nie przystoi akredytowanemu dyplomacie. Tymczasem minister spraw zagranicznych Tajwanu Lin Chia-lung przyjął kolumbijską delegację w Tajpej. Jej przewodniczący, pierwszy wiceprzewodniczący niższej izby Simon Molina, zadeklarował zamiar promowania polityki, która ułatwi podróże i handel z Tajwanem.

Kolumbia zmieniła uznanie dyplomatyczne z Tajpej na Pekin w 1980 roku. Chiny są drugim największym partnerem handlowym kraju po USA.

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