Przewodniczący Komisji Sił Zbrojnych Senatu USA Roger Wicker oświadczył, że powrót katapult parowych na lotniskowce US Navy jest niedopuszczalny. Złożył to oświadczenie podczas przesłuchania w sprawie zatwierdzenia Hunga Cao na stanowisku sekretarza marynarki wojennej USA, informuje The War Zone.

Spór o systemy startowe

Wcześniej prezydent USA Donald Trump polecił marynarce wojennej przygotować plan zastąpienia elektromagnetycznego systemu startowego samolotów EMALS oraz zaawansowanych wind amunicyjnych AWE na przyszłym lotniskowcu USS Doris Miller typu Ford. Chodziło o przejście na systemy parowe i hydrauliczne.

Demokratyczny senator Tim Kaine oświadczył podczas przesłuchania, że marynarze, którzy pracowali zarówno z katapultami parowymi, jak i elektromagnetycznymi, pozytywnie oceniali EMALS. Jego zdaniem zmiana już opracowanej konstrukcji lub powrót do wcześniejszych technologii zwiększy koszty i zmniejszy możliwości lotniskowców.

Ryzyko dla programu Ford

EMALS i AWE miały problemy z niezawodnością i obsługą techniczną. Jednocześnie ich zastąpienie, według publikacji, wymagałoby zakrojonego na szeroką skalę przeprojektowania: konstrukcja okrętów typu Ford, system energetyczny oraz układ pokładu lotniczego są dostosowane do tych technologii.

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USS Gerald R. Ford jest obecnie jedynym lotniskowcem tej klasy znajdującym się w służbie. Przyszły USS John F. Kennedy przeszedł wstępny odbiór we wrześniu, ale nie został jeszcze wcielony do floty. USS Enterprise jest w budowie, a na budowę USS Doris Miller zawarto kontrakt. Prace nad wszystkimi trzema okrętami są opóźnione względem harmonogramu.

Stanowisko Senatu

Pełniący obowiązki sekretarza marynarki wojennej Hung Cao oświadczył, że opóźnienia związane z EMALS i elektromagnetycznymi windami przesuwają program o siedem lat. Powiedział również, że w ciągu pięciu lat USA mogą mieć dziewięć lotniskowców zamiast 11, i dodał, że dąży do przyspieszenia procesu. Jednocześnie Cao nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi, czy popiera powrót katapult parowych.

Komisja Senatu ds. Apropriacji w nocie wyjaśniającej do projektu budżetu obronnego na rok fiskalny 2027 ostrzegła, że takie przeprojektowanie może kosztować wiele miliardów dolarów i opóźnić program o lata. Komisja poleciła marynarce wojennej przedstawić analizę porównawczą skuteczności systemów, kosztów, potrzeb kadrowych oraz wpływu możliwego przeprojektowania na zdolności bojowe lotniskowców.

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