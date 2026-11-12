W Polsce prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski przybył do budynku sądu, aby podjąć kolejną próbę dostania się do środka. Przed budynkiem zgromadzili się ludzie protestujący przeciwko ostatnim zmianom w sądzie, informuje Polsat News.

Zapowiedź bardziej zdecydowanych działań

W środę Święczkowski oświadczył, że zamierza podjąć „bardziej zdecydowaną próbę” wejścia do Trybunału Konstytucyjnego. Według niego planował działać z udziałem komornika sądowego i w asyście policji.

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Prezes trybunału nazwał sytuację „stanem bezprawia” i oświadczył, że nie może ona trwać wiecznie. Święczkowski wyraził również opinię, że Polska musi ponownie stać się demokratycznym państwem prawnym.

Protest przed sądem

W chwili przybycia Święczkowskiego do siedziby Trybunału Konstytucyjnego przy wejściu byli już protestujący. Sprzeciwiają się oni ostatnim zmianom dokonanym w sądzie. Polska redakcja oznaczyła swoją publikację jako aktualizowaną.

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