W Polsce prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski ponownie przyszedł do budynku instytucji i wezwał policjantów do opuszczenia jej terenu. Jak podaje Interia, stwierdził, że funkcjonariusze, jego zdaniem, przebywają tam nielegalnie.

Apel do policjantów

Podczas wystąpienia Święczkowski trzymał w ręku legitymację i twierdził, że dokument ten daje mu prawo nakazać policji opuszczenie terenu Trybunału Konstytucyjnego. Oskarżył również policjantów o wykonywanie poleceń „uzurpatorki, która nawet nie jest sędzią”.

Święczkowski oświadczył, że działania funkcjonariuszy mogą zostać uznane za przestępstwo, i oskarżył ich o udział w „zamachu stanu, który narusza porządek konstytucyjny”. Skrytykował także kierujących operacją policyjną, którzy, jak stwierdził, nie pokazują się publicznie.

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Spór wokół Trybunału

30 października sędzia Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie o przerwie w wykonywaniu obowiązków przez Święczkowskiego i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego Bartłomieja Sochańskiego. Po tym konflikt wokół instytucji zaostrzył się, a protesty przed jej budynkiem nasiliły się; uczestniczyli w nich między innymi politycy partii prawicowych.

Przedstawiciele policji wcześniej wyjaśniali, że decyzję o tym, kto może wejść na teren budynku, podejmuje jego administrator, a nie funkcjonariusze policji.

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