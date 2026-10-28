Przewodnicząca zarządu i członkini rady dyrektorów NPA Family and Community Services Ugari Nona ogłosiła swoją rezygnację w Australii. Poinformowała o tym na Facebooku, gdy ABC News Australia zaczęło zapowiadać śledztwo programu Four Corners dotyczące przemocy wobec dzieci w ośrodku Injinoo Child Care Centre na dalekiej północy Queenslandu.

Nona oświadczyła, że odchodzi z obu stanowisk po 14 latach pracy, jednak nie wyjaśniła powodów tej decyzji ani nie wspomniała o skandalu w Injinoo. Jej rezygnacja była pierwszą zmianą na poziomie zarządu NPA od początku skandalu wokół placówek opieki nad dziećmi tej organizacji.

Wyrok dla byłej pracownicy

Była pracownica ośrodka Edwina Ling została w czerwcu skazana na cztery lata więzienia, z prawem do ubiegania się o zwolnienie warunkowe nie wcześniej niż po roku. W 2024 roku fizycznie zaatakowała trzech chłopców 82 razy w ciągu trzech dni. Najmłodsze dziecko miało 13 miesięcy.

Sędzia Sądu Okręgowego Queenslandu Dean Morzon KC nazwał działania Ling okrutnymi i sadystycznymi, a także rażącym naruszeniem zaufania. Według niego była ona całkowicie niezdolna do pracy w opiece nad dziećmi.

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Pytania do kierownictwa NPA

W wywiadzie dla Four Corners Nona broniła działań NPA i powiedziała, że nie oglądała nagrania z kamer monitoringu, na którym zarejestrowano przemoc. Poinformowała również, że pracownicy organizacji nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Regulator stanowy wskazywał na systemowe niedociągnięcia w działalności placówek opieki nad dziećmi NPA, w tym w zarządzaniu, nadzorze i ocenie ryzyka. Nona twierdziła, że NPA skontaktowała się z policją natychmiast po tym, jak dowiedziała się o incydentach. Jednocześnie policja Queenslandu podała, że śledztwo rozpoczęto po zgłoszeniu członka społeczności 13 września 2024 roku — już po zwolnieniu Ling z ośrodka.

Four Corners ustalił również, że Injinoo należy do 473 placówek opieki nad dziećmi działających poza Krajowym Systemem Jakości. Takie placówki nie podlegają tym samym krajowym standardom, procedurom oceny i publicznym ratingom, które obowiązują w większości australijskich ośrodków opieki nad dziećmi.

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