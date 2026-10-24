Przewodnicząca kenijskiej partii Orange Democratic Movement (ODM), Gladys Wanga, powiedziała w Lodwarze, że partia liczy na równy podział władzy z United Democratic Alliance (UDA) prezydenta Williama Ruto po wyborach w 2027 roku. Według niej UDA powinna wystawić kandydata na prezydenta, a ODM będzie ubiegać się o stanowisko zastępcy prezydenta. Poinformował o tym Nation Kenya.

Warunki negocjacji

Wanga przemawiała do delegatów oddziału ODM w hrabstwie Turkana podczas serii wieców upamiętniających. Oświadczyła, że partia przezwyciężyła wewnętrzną niestabilność po śmierci swojego lidera Raili Odingi i zachowała większość zwolenników.

Według Wangi, aby negocjować podział najwyższych stanowisk państwowych, ODM musi zdobyć znaczną liczbę mandatów wybieralnych w kenijskich okręgach. Jej zdaniem pozwoliłoby to partii domagać się dziesięciu stanowisk ministerialnych. Wezwała również lokalny oddział do wzmacniania struktur terenowych i koordynowania pracy z delegatami, zamiast skupiać się wyłącznie na wyborze kandydata.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Walka o Turkanę

Poseł Junet Mohammed powiedział, że Turkana pozostaje bastionem ODM. Oświadczył, że partia dąży do odzyskania stanowiska gubernatora hrabstwa i zdobycia innych mandatów w wyborach lokalnych. Zastępca lidera ODM Simba Arati obiecał z odpowiednim wyprzedzeniem przeprowadzić uczciwe wewnątrzpartyjne prawybory, aby wyłonić kandydata na gubernatora.

Po śmierci Odingi ODM przegrała dwa wybory uzupełniające w Turkanie, a jej oddział hrabstwa podzielił się na dwa ugrupowania. Na ich czele stoją posłowie Ariko Namoit i Ekwo Nabuin, którzy również chcą zostać kandydatem ODM w wyścigu o stanowisko gubernatora. Sekretarz generalna partii Catherine Omanyo wezwała delegatów do unikania wewnętrznych sporów i pozyskiwania nowych członków.

Czytaj nas na