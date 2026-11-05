Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Marcos Perestrello podczas wizyty w Abu Zabi w ZEA wezwał do pogłębienia partnerstwa między Sojuszem a państwami Bliskiego Wschodu. Oświadczył, że bezpieczeństwo Europy i regionu Zatoki Perskiej jest ściśle powiązane, a strony mogą wymieniać się doświadczeniami zdobytymi podczas wojen w Ukrainie i Iranie.

Według The National Perestrello podkreślił, że we współczesnym świecie żadne państwo nie może działać samodzielnie, dlatego należy wzmacniać współpracę z partnerami. Zaznaczył również, że wstrząsy na Bliskim Wschodzie znacząco wpływają na Europę, podobnie jak europejskie kryzysy wpływają na państwa regionu.

Wnioski dotyczące zwalczania dronów

Perestrello nazwał ZEA przykładem reakcji i odporności, wspominając o obronie kraju przed irańskimi atakami. Publikacja podaje, że podczas wojny Teheran odpowiedział na uderzenia USA i Izraela atakami rakietami balistycznymi i dronami na sąsiednie państwa Zatoki. ZEA doświadczyły największej liczby ataków: na kraj wystrzelono ponad 550 rakiet balistycznych i 2265 dronów, z których większość przechwycono lub zniszczono przed dotarciem do celów.

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Szef zgromadzenia oświadczył, że Ukraina i państwa Zatoki mogą uczyć się od siebie nawzajem w zakresie przeciwdziałania nowym środkom prowadzenia wojny. Państwo-agresor Rosja szeroko wykorzystuje w wojnie przeciwko Ukrainie drony Shahed irańskiej konstrukcji, których Iran używał również przeciwko państwom Zatoki. W marcu ukraińscy specjaliści przybyli do ZEA, Kataru i Arabii Saudyjskiej, aby doradzać w sprawie przeciwdziałania atakom dronów, a prezydent Wołodymyr Zełenski zaproponował dostawy do regionu tanich dronów przechwytujących.

Stambulska Inicjatywa Współpracy

Perestrello wskazał rozwój Stambulskiej Inicjatywy Współpracy NATO, zapoczątkowanej w 2004 roku, jako jeden ze sposobów wzmocnienia więzi. Jest to mechanizm współpracy Sojuszu z ZEA, Kuwejtem, Katarem i Bahrajnem. Jak powiedział, inicjatywę należy rozwijać, realizować i wzmacniać.

Przedstawiciele NATO i partnerskich państw Zatoki spotkali się na marginesie szczytu Sojuszu w Ankarze w lipcu 2026 roku. Podczas tych rozmów zainicjowano duże projekty w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego i przeciwdziałania dronom. Perestrello oświadczył również, że wszystkie państwa NATO osiągnęły w 2025 roku cel wydatków obronnych na poziomie 2% PKB i zmierzają do nowego poziomu odniesienia — 5% PKB na potrzeby obronne do 2035 roku.

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