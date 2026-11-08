Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaapelował o odwołanie wszystkich manifestacji zaplanowanych w Polsce na 8 i 9 listopada. Apel wystosowano po wprowadzeniu żałoby narodowej w związku ze śmiertelnym atakiem na krakowskim Rynku Głównym, informuje RMF24.

Apel o odwołanie manifestacji

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował w serwisie społecznościowym X, że Kaczyński zaapelował o odwołanie akcji organizowanych w związku z działaniami koalicji rządowej dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego. Jak przekazał, polityk poprosił o to na znak szacunku dla niewinnych ofiar ataku w Krakowie.

Prezydent Polski Karol Nawrocki podpisał rozporządzenie o wprowadzeniu żałoby narodowej 8 i 9 listopada. Jednocześnie rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka poinformowała, że obecnie nie ma decyzji o odwołaniu wydarzeń z okazji Święta Niepodległości, w tym Marszu Niepodległości w Warszawie.

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Atak na krakowskim Rynku Głównym

Wieczorem 7 listopada zamaskowany 24-letni mężczyzna wjechał samochodem w tłum na krakowskim Rynku Głównym, a następnie otworzył ogień. Zginęło sześć osób, a kolejne 16 zostało rannych, w tym napastnik. Rannych zostało również dwóch policjantów; według RMF24 jeden z nich walczy o życie w szpitalu.

W domu napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała trzech osób — dwóch kobiet i mężczyzny. Według RMF24 byli to jego 21-letnia siostra i rodzice. W Warszawie planowane jest wzmocnienie środków bezpieczeństwa: zwiększenie liczby policjantów i ustawienie barier na Trakcie Królewskim.

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